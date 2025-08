Este vegano va a un asador de carne a comer: la respuesta del propietario a su mala reseña

¿Cómo es posible que siendo consciente de que estás yendo a comer a un asador de carne seas capaz de puntuar de forma negativa porque mantienes una alimentación vegana? Esto es lo que ha sucedido en un restaurante especializado en carnes a la parrilla en Buenos Aires (Argentina).

Es evidente que el mundo de la restauración evoluciona constantemente con el fin de adaptarse a nuevos hábitos y sensibilidades sociales. En ese proceso, conceptos como el veganismo y el vegetarianismo han ganado peso, provocando que muchos locales se vean obligados a adaptar sus cartas.

Sin embargo, no todos los establecimientos pueden seguir esa línea. Es el caso de Madre Rojas, un asador de carne argentino que se ha convertido en noticia por una reseña negativa y la contundente respuesta de su propietario.

Todo comenzó cuando un tal Matías Aimi, un cliente del restaurante, puntuó con una estrella al restaurante: "falto de opción para veganos", destacando que no le habían respondido por teléfono ante sus dudas.

El propietario del local no tardó en responder: "Madre Rojas es un restaurante de carne y vino. Hoy Buenos Aires está repleta de opciones veganas, pero este no lo es".

Además, señaló que incluso la ensalada lleva salsa de pescado y las patatas se fríen en grasa de wagyu, por lo que el restaurante no es apto para clientes veganos.

Lo sorprendente es que el equipo de cocina de Madre Rojas preparó platos vegetales para el cliente nada más saber que era vegano: "a pesar de eso, tienes la vergüenza de poner una estrella".

Un ejemplo más de crítica negativa errónea que es escrita por una persona que no es capaz de imaginar el daño que está haciendo al restaurante, convenciendo a clientes futuros de no acudir al local por algo que no es como describe.