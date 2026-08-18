Los vecinos viviendo en un pueblo aislado de Asturias coinciden: "La casa con la que soñaba de pequeño es hoy una realidad"

La vida en una aldea aislada de Asturias puede parecer incompatible con los ritmos actuales, pero Axel ha decidido convertir precisamente ese aislamiento en el centro de su proyecto personal. Este argentino se ha instalado en un pueblo de apenas 14 habitantes, donde paga 150 euros al mes por una casa y trabaja para recuperar un entorno rural marcado por el silencio, la naturaleza y la despoblación.

El proyecto no consiste únicamente en vivir alejado de la ciudad. Axel quiere abrir las puertas de un palacio del siglo XV para que otras personas puedan acudir con una idea, un proyecto profesional o una inquietud personal y encontrar allí un lugar donde formarse, trabajar y descubrir su propósito.

Una casa en un pueblo casi vacío

Axel llegó a Asturias con la intención de encontrar un lugar diferente para vivir. Después de contactar con numerosas inmobiliarias, terminó localizando una vivienda en una aldea donde apenas quedan 14 habitantes, llamada Sofelguera. El alquiler, de solo 150 euros al mes, le permitió instalarse en un entorno que para muchas personas sería demasiado aislado, pero que él considera una oportunidad.

La casa está rodeada de naturaleza, huerto, animales y montañas. También comparte parte del espacio con una vecina, que mantiene su propio huerto y gallinero, elementos que muestran cómo se organizan las personas que todavía residen allí.

La situación de Axel no es la de alguien que simplemente busca una vivienda barata. Su objetivo es construir una nueva vida y demostrar que todavía es posible instalarse en la España vaciada sin disponer de una gran fortuna. Para él, el bajo precio del alquiler permite dedicar más recursos a poner en marcha el proyecto.

El palacio del siglo XV

A poca distancia de su casa se encuentra el palacio en el que Axel ha decidido desarrollar su iniciativa. El edificio, de varios siglos de antigüedad, cuenta con habitaciones para alojar a unas diez personas, una gran cocina, una sala para talleres, once caballerizas y una capilla.

Asturias vista desde el aire / Libre

El espacio no está planteado como un hotel convencional. Axel explica que las personas no acudirían únicamente para pasar unos días contemplando el paisaje, sino para trabajar sobre una idea concreta, recibir formación y tratar de convertirla en un proyecto viable.

La propuesta combina alojamiento, aprendizaje y acompañamiento. Quienes lleguen al palacio podrían tener acceso a formación relacionada con el marketing digital, los servicios audiovisuales y otras herramientas que ayuden a desarrollar una actividad profesional desde un entorno rural, y ya hay varias personas que se han apuntado y han compartido su testimonio.

Encontrar un propósito

La idea central del proyecto es ayudar a las personas a descubrir qué quieren hacer y proporcionarles un entorno adecuado para empezar. Axel busca que el palacio se convierta en un lugar de encuentro para quienes tengan una idea relacionada con ayudar a los demás o con impulsar una iniciativa con sentido.

El turismo rural puede generar ingresos puntuales, pero no siempre consigue que la gente se quede o que el pueblo recupere una actividad estable. Axel busca que las personas que lleguen tengan una razón para regresar y que algunas incluso puedan instalarse en la zona.