Los vecinos de Rocafonda inician una recogida de firmas: "No queremos que se enfrenten los vecinos que necesitan descansar con los niños y jóvenes"

Muy pocas personas conocían el barrio de Rocafonda, situado en el municipio de Mataró, en la comarca del Maresme (Catalunya). Sin embargo, desde la irrupción de Lamine Yamal en el FC Barcelona, este barrio se ha situado en el punto de mira al ser el lugar donde creció el futbolista. Se trata de uno de los barrios más populares y multiculturales de la zona y, además, está ubicado a tan solo 30 kilómetros de Barcelona.

El jugador de la selección española es consciente de sus orígenes y, siempre que puede, celebra sus goles dibujando el número 304 en homenaje a Rocafonda, ya que corresponde a los tres últimos dígitos del código postal del barrio (08304). Actualmente, la zona está completamente volcada con el '10' del FC Barcelona, que este domingo tiene la oportunidad de levantar la Copa del Mundo.

Al mismo tiempo, el barrio de Rocafonda está mostrando su malestar mediante una recogida de firmas para exigir mejoras urgentes en materia de limpieza, seguridad, convivencia e inversiones públicas.

El objetivo es trasladar a las administraciones las principales preocupaciones de los vecinos para reclamar soluciones a unos problemas que llevan años sin resolverse.

Rocafonda, el barrio que vio crecer a Lamine Yamal. / Manu Mitru

Los impulsores de la recogida de firmas señalan que su intención no es crear una división entre los vecinos de Rocafonda, sino reclamar medidas que permitan mejorar la convivencia.

La asociación expone en el manifiesto que "no queremos que se enfrenten los vecinos que necesitan descansar con los niños y jóvenes, ni que se busquen culpables entre nosotros".

Así es Rocafonda, el barrio multicultural de Mataró donde se crió Lamine Yamal / Archivo

Uno de los problemas que vienen sufriendo en los últimos años es el ruido nocturno en las calles del barrio, sobre todo por los actos incívicos que llevan a cabo algunos vecinos, lo que genera una sensación de inseguridad.

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Por esta razón, la asociación de Rocafonda asegura que la falta de inversión y de recursos públicos ha contribuido al deterioro del barrio con el paso del tiempo. Además, reclama una mayor presencia policial en las calles, aunque deja claro que "no queremos que se busquen culpables entre nosotros".