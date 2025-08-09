Vecinos de Girona abandonan sus casas por las fiestas y amenazas de un bloque ocupado

Vecinos que viven en el edificio junto al bloque ocupado de la ronda Ferran Puig de Girona se marcharán del piso de alquiler en el que están ahora porque no les dejan dormir por las noches. Denuncian que, desde que los pisos del número 13-15 de la vía se ocuparon hace ahora un año, ponen la música a un volumen muy alto cada día y hasta altas horas de la madrugada. Además, se escuchan “gritos extraños” y “han derribado paredes”. La situación, sin embargo, “subió de tono” desde que a principios de mayo denunciaron los hechos, ya que están recibiendo “amenazas”.

Así, dos de los siete inquilinos de este edificio afectado por los ruidos “se marcharán en septiembre”, pero indican que otros también se están planteando irse. Aseguran que tienen la música a un volumen muy alto “desde las cuatro de la tarde hasta las seis de la mañana”. “Una cosa son los sábados, las fiestas o el verano, y otra es tener la música alta cada día”, critican.

Afirman haberse quejado reiteradamente ante el Ayuntamiento de Girona, desde donde les instan a que “llamen a la Policía”. Sin embargo, los vecinos afirman que los agentes “no hacen nada”, porque, una vez que se marchan, la música vuelve a sonar a un volumen elevado. También lamentan que “los desalojos no sirvan para nada”, ya que, una vez realizada la actuación, vuelven a las viviendas, algo que pudo comprobar 'Diari de Girona' este miércoles, cuando los Mossos desalojaron ocho viviendas y, una vez que los agentes se marcharon, volvieron a acceder al bloque. “Parece que son intocables”, lamentan y, por eso, ellos se sienten “desamparados”.

Amenazas

Desde que denunciaron los hechos hace unas semanas, también reciben “amenazas” y “persecuciones”. Ellos simplemente pedían que les dejaran dormir, y ahora se han encontrado con una serie de “ataques”. Comentan que “llaman al timbre de madrugada” e incluso han intentado “forzarles la puerta”.

Todo esto hasta el punto de que no pueden “salir a las terrazas” que conectan los bloques a través de un patio interior porque son increpados. “¡Sabemos que habéis llamado a la policía!”, les gritan. Los vecinos aseguran “tener miedo”.

"Somos gente normal”

'Diari de Girona' ha podido hablar con algunas de las personas que hace un año ocuparon los pisos y se definen como “gente normal”, aunque reconocen que alguno ha provocado “pequeños conflictos” derivados del tráfico de drogas. Aseguran que son “gente trabajadora” y que lo único que buscan es “una solución para vivir”. De hecho, cuando se desalojaron siete viviendas el pasado mayo, enviaron cartas al Ayuntamiento para intentar encontrar alguna solución, como que el propio consistorio “compre el bloque y haga pisos sociales”.

Negocios de alrededor afirman que son los vecinos quienes “tienen quejas”, que a ellos “no les afecta demasiado porque el descontrol es más por la noche”, dice el encargado de un local. Otro asegura que el único momento en que ve “movida” es cuando se producen los desalojos, mientras que “el día a día es normal”.

Robos y apuñalamientos

Tanto los vecinos del bloque junto a los pisos ocupados como otros residentes de este sector de la ciudad, junto a las vías del tren, coinciden en que “la zona se ha degradado mucho en poco tiempo”. Aparte de este bloque ocupado en la ronda de Ferran Puig, hay otro muy cerca, en la calle Tomàs Mieres. “Da cosa pasar por allí a determinadas horas”, explican.

Denuncian que ha habido “peleas a plena luz del día” y que incluso se produjo un apuñalamiento en los pisos ocupados de la ronda de Ferran Puig, lo que genera “cierto temor”. También aseguran que se han producido robos en diferentes negocios de la zona. Este medio ha hablado con algunos de los establecimientos y lo confirman: “Robar, roban bastante”. Ahora bien, no pueden confirmar si son vecinos de los bloques ocupados u otras personas, y lo atribuyen más al hecho de que se trata de “un sector como el de debajo de las vías”.