"A veces sueño que se muere...": la impactante frase de una soltera en First Dates

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En este caso, el programa juntó a Raquel y Álex. La joven catalana de 21 años revelaba ser una ferviente admiradora de García Lorca. "Es mi refugio en momentos buenos, malos o tristes. Encuentro en sus escritos lo que no encuentro en las personas", expresaba. Más tarde, Raquel compartía un don peculiar que dejaba a Carlos Sobera sin palabras. "A veces sueño con la muerte de la gente. Resulta un tanto inquietante. Y luego sucede", afirmaba. "Mis amigos no quieren que sueñe con ellos", añadía. "No me sorprende", respondía el presentador.

En cuanto a su vida amorosa, la joven afirmaba haber tenido solo un novio durante tres días. "Pero eso no cuenta como novio", le comentaba Carlos Sobera. Buscaba a un chico con tatuajes que también conociera a García Lorca, requisitos que Álex, un soltero catalán de 21 años, no cumplía. A pesar de tener éxito con las chicas, Álex no estaba familiarizado con el poeta. "Tendré que pensar si puedo perdonarle por no conocer a García Lorca", sentenciaba Raquel.

Después de revelar sus lugares de residencia y edades, el presentador llevaba a la pareja a su mesa, dando inicio a la velada. Allí, la joven confesaba ser vegana, aunque comía huevos debido a una alergia a la fruta. "Me obligan porque soy alérgica", explicaba. El soltero compartía sus experiencias con personas con dietas limitadas, y no le agradaba la idea.

En cuanto a relaciones pasadas, Raquel sorprendía al soltero al revelar que solo había tenido una pareja durante tres días. Álex, por su parte, buscaba una relación abierta, pero la joven dejaba claro que "estaba bien sola y no iba a conformarse con lo mínimo". "No veo que eso sea un impedimento para que sigamos conociéndonos", afirmaba ella.

De repente, la joven confesaba que su mayor aspiración en la vida era convertirse en presidenta de Cataluña. "Me apasiona la política", enfatizaba. Álex no la veía como presidenta, comentando que le faltaba carácter y era demasiado tranquila. "Para liderar, necesitas tener más chispa", sentenciaba.

La cita avanzaba, y los solteros no parecían conectar. A pesar de tener su respuesta clara, Álex optaba por halagar a la joven. "Creo que ha sido sincero, tampoco tiene motivos para engañarme", aseguraba Raquel. Él confesaba ser de los que van hasta el final y no les gusta hacer creer. Sin embargo, en la decisión final, la joven quedaba desilusionada al escuchar la respuesta de Álex. "No quería volver a verte para comenzar una relación, sino simplemente para quedar", respondía de manera contundente la joven.