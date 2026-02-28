“Cuantas más veces llegues tarde a tu trabajo, más difícil va a ser para la empresa despedirte”: Así lo explica un abogado laboral

España concibe una variedad de situaciones en las que se declara improcedente un despido de parte de una empresa hacia un trabajador, siempre y cuando el mismo haya sido hecho sin seguir los procedimientos legales y sea reclamado por la vía judicial.

Esto es importante recordarlo de cara a compartir la siguiente información, y es que Juanma Lorente, abogado laboral, ha enviado un mensaje a través de sus redes sociales en donde explica cómo llegar repetidamente tarde al trabajo no puede ser causa legítima de despido.

“Cuantas más veces llegues tarde a tu trabajo, más difícil va a ser para la empresa despedirte. Y no, no estoy loco”, menciona en su video publicado en Instagram.

"La empresa no puede despedirte por lo mismo que te ha permitido durante años. Se llama tolerancia empresarial”, aclara Lorente, exponiendo un ejemplo a continuación para ilustrar la coyuntura.

En este sentido, propone un caso donde una persona puede llevar dos años llegando tarde al trabajo entre 5 y 15 minutos, sin embargo, durante todo ese tiempo, la compañía no ha dicho nada, por lo que se infiere que "lo tolera" y, en consecuencia, no puede despedirla de manera súbita.

Dicha "tolerancia empresarial" es lo que permite que un acto que no haya sido sancionado previamente no pueda ser sancionado en el futuro, pues se considera tolerado y, como resultado, la empresa "no podrá utilizarlo para despedir".

Finalmente, un despido de estas características sería improcedente, de modo que la compañía deberá readmitir al trabajador o abonarle una indemnización de 33 días de salario por año trabajado.