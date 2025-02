¿Cuántas veces hay que comer legumbres a la semana?

Esta semana, 10 de febrero, se ha celebrado el Día Mundial de las Legumbres. Este alimento esencial aporta una gran cantidad de nutrientes, fibra o minerales que ayudan al funcionamiento del organismo. Además, la gastronomía española cuenta con una gran variedad de platos de cuchara para cocinarlas.

Con motivo de la celebración de este día tan especial, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha querido destacar la importancia de las legumbres en nuestra dieta, así como la cantidad semanal recomendada: "Hoy es el Día Mundial de las legumbres. ¿Cuántas veces a la semana te das un festín?".

La institución española tiene muy claro su recomendación dietética saludable sobre las legumbres: "Recomendamos al menos cuatro raciones a la semana". Es habitual que muchos usuarios crean que es suficiente con un par de veces, pero la ración adecuada es el doble, según explica la AESAN: "Consume al menos cuatro raciones a la semana hasta llegar a consumirlas a diario. Las legumbres son un elemento fundamental de la dieta, ya que son una fuente importante de proteína".

No obstante, si no estás acostumbrado a consumir legumbres de forma frecuente hay que comenzar a incluirlas en las comidas de forma moderada: "Si no estás acostumbrado a un consumo frecuente, es mejor aumentar su consumo poco a poco para que sean bien toleradas".