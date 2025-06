"A veces, la gente se ríe de mí", una americana expresa su inseguridad hablando español en España

Aterrizar en un país siempre llega con la barrera del idioma, más todavía si el idioma en cuestión es uno que no has estudiado debidamente. No obstante, con dedicación y práctica todo pueda conseguirse... mayormente. Así lo vive @sophietoday.

El gran dilema al hablar español

Esta tiktoker americana se ha lanzado recientemente a sus redes sociales para plantear una duda muy importante que le ha surgido en los últimos días: si el uso de 'porfa' es algo correcto, lógico o común en España.

¿Por qué tiene dudas con esta contracción Sophie? Pues porque dice que aunque en su cabeza es algo que suena bien, la mayoría de veces que la utiliza acaba provocando las risas de aquellos que le rodean.

Asimismo, Sophie dice que por lo peculiar de la formulación de 'porfa', no tiene forma alguna de buscar por su cuenta si la palabra realmente es adecuada o si se trata de algo que ha desarrollado por su cuenta pero que no acaba de funcionar.

Como era de esperar, en los comentarios del Tiktok le han asegurado a Sophie que 'porfa' es algo más que común en España. Eso sí, con la puntualización de que se trata de una manera informal de decir "por favor".

Y ahí era donde nacía la duda de Sophie, porque lógicamente llegó a pensar que, quizá, la única manera de utilizar "por favor" era realizando la formulación completa, mientras que 'porfa' podría tratarse de un error derivado de su falta de conocimientos de la lengua española.

Es difícil saber por qué el uso de 'porfa' por parte de Sophie genera risas en aquellos a su alrededor, sobre todo cuando por lo general, para ser autodidacta poca pega se le puede poner a la fluidez y uso que presenta de la lengua castellana.

Lo más probable es que a muchos simplemente les haga gracia la idea de 'la americana diciendo porfa'. Ojalá que Sophie sigue adelante con su uso del castellano como hace. Al fin y al cabo, no hay nada mejor a nivel cultural que sumergirse y apreciar las lenguas de terceros.