El Vaticano sorprende al mundo: su moneda de 50€ gana el mayor premio internacional

¿Una moneda de 50 euros? Aunque parezca sorprendente, el Vaticano posee una moneda con este valor, aunque en realidad es una moneda conmemorativa de colección y no se encuentra en circulación. Y es precisamente el Vaticano el 'país' que acaba de hacer historia: por primera vez, una de sus monedas ha sido reconocida con el prestigioso premio internacional 'Coin of the Year' ('Moneda del Año').

La pieza ganadora no es otra que la moneda de 50 euros acuñada en 2024, dedicada al tema 'Guerra y Paz', que ha conquistado al jurado por su diseño y por el mensaje que transmite.

Chiara Principe es la verdadera autora de la moneda, una joven artista de Roma (Italia) que ya trabajó en anteriores emisiones para la Gobernación vaticana. En este caso, su obra se impuso entre más de 550 monedas de diferentes países en una edición que ha estado muy reñida según los organizadores.

Cómo es la moneda de 50 euros del Vaticano que ha arrasado en los premios 'Coin of the Year'

Si nos fijamos primero en el reverso de la moneda, por un lado, aparece un hombre armado con un rifle, con humo de fondo y alambre de púas que transmite la crueldad de la guerra. En el otro, ese alambre se transforma en una rama de olivo frente a una niña que sostiene una flor, mientras vemos unos pájaros volando en libertad.

Es esa metáfora visual lo que ha conquistado al jurado. Y es que por el anverso no deja de ser una moneda del Vaticano en la que se enncuentra el escudo del Papa Francisco con la inscripción ANNO XII CPFRANCISCVS PP – IHS MISERANDO ATQUE ELIGENDO MMXXIV, una forma de conmemorar los 12 años de pontificado del Papa argentino.

