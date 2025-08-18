Si te vas de vacaciones, ¿Cuántos días tienes que descansar para recargar las pilas?

¿Qué hay de cierto en eso de que unas vacaciones largas te ayudarán a recargar las pilas que ya tienes consumidas? Muchos creemos que cuanto más días nos vayamos fuera de casa, mejor. Sin embargo, la ciencia no opina lo mismo tal y cómo ha publicado un estudio de la Universidad de Nimega (Países Bajos).

La investigación, publicada en el Journal of Happiness Studies, constata que el pico de felicidad y bienestar que alcanzamos mientras estamos de vacaciones se logra en el octavo día. A partir de ahí, ese 'pico' no sube más y puede sucede todo lo contrario: que volvamos a tener cierta sensación de insatisfacción.

Por lo general, según los expertos, nuestro cerebro necesita tiempo para adaptarse a un nuevo ritmo y entorno; los primeros días de descanso son los que más impacto positivo generan, mientras que estancias más largas pueden acabar generando ansiedad por la inminente vuelta a la rutina, sensación de vacío o puede que aburrimiento.

Es por ello que unas vacaciones más cortas, pero bien planificadas, pueden ser igual de efectivas, o incluso más, que un viaje de larga duración.

Bénédicte Pichard, psicóloga y experta en salud laboral, admite que "la duración ideal es aquella que te permite cortar realmente con el trabajo". Es decir, no es tanto una enorme cantidad de días, sino determinar la calidad del tiempo libre y la capacidad real de descansar la mente.

Es recomendable, por lo tanto, que desconectemos del móvil y de las redes sociales, del correo electrónico de la oficina o de cualquier otro estímulo que nos pueda recordar que pronto volveremos al trabajo.

Aprender a disfrutar del presente y aprovechar cada instante puede ser la clave que necesitas para volver con las pilas realmente cargadas, sin que importe la duración de nuestras vacaciones.