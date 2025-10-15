Turismo
Si vas a un restaurante a Portugal, toma nota de este consejo: puede cambiarlo todo
Se trata de una tradición portuguesa que ha desconcertado a numerosos turistas españoles
Viajar fuera de España implica toparnos de bruces con otras sociedades y realidades, costumbres diferentes a las nuestras que obligan a adaptarnos a ellas de una forma u otra. Y esto también pasa con comer en restaurantes, especialmente aquellos que ofrecen comida tradicional de determinado país.
Hoy os traemos un consejo que se ha viralizado en redes sociales: cuando vas a comer a un local de Portugal, existe una costumbre que puede hacer que la el coste de la comida aumente sin que te des cuenta hasta el final.
Hablamos del couvert, una mezcla de pan, mantequilla y aceitunas en la que a veces se incluye paté y queso. Si en algunas zonas de España esto es una cortesía a modo de tapa, en Portugal se cobra a no ser que lo rechaces antes de que llegue a la mesa.
No hablamos de una 'trampa' para turistas como tal porque forma parte de la tradicional gastronomía portuguesa, pero sí que puede suponer una 'trampa' para todos aquellos visitantes que desconocen este hábito.
¿Cuánto cuesta el 'couvert' en un restaurante de Portugal?
El coste de este aperitivo varía de un restaurante a otro: los hay que cobran apenas 1 euro, y existen otros locales que cobran entre 3 y 4 euros por persona. Cuando vas en grupo, la cuenta puede subir bastante.
En teoría, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que en España, no se puede cobrar por el pan o el cubierto, excepto que aparezca el concepto y el precio de forma clara en la carta, algo que no sucede en muchos casos.
Sin embargo, esta regulación no se puede aplicar a nuestro país vecino, con unos habitantes que ya están más que acostumbrados a una costumbre que a los extranjeros sí que nos sorprende.
¿Has viajado recientemente a Portugal y te ha sorprendido ver el 'couvert' en el ticket? Ahora ya sabes por qué aparece.
- David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio
- Daniel Sancho mueve ficha y empieza con su particular venganza: 'Ha llegado el momento
- La pesadilla de Rashford en Inglaterra: La mansión interminable que se ha convertido en un pozo sin fondo
- Aprueban el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: así se solicita
- La confesión de Marta Díaz que pone a Sergio Reguilón en el punto de mira
- ¿Qué debe hacer la familia cuándo fallece el titular de una cuenta bancaria?
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la Dana Alice: 'Se esperan lluvias
- Así es 'Una, Grande, Libre', el bar del 'chino facha' que triunfa Madrid: 'Por corazón votaría a Vox, pero para gobernar quiero a Ayuso