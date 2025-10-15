Si vas a un restaurante a Portugal, toma nota de este consejo: puede cambiarlo todo

Viajar fuera de España implica toparnos de bruces con otras sociedades y realidades, costumbres diferentes a las nuestras que obligan a adaptarnos a ellas de una forma u otra. Y esto también pasa con comer en restaurantes, especialmente aquellos que ofrecen comida tradicional de determinado país.

Hoy os traemos un consejo que se ha viralizado en redes sociales: cuando vas a comer a un local de Portugal, existe una costumbre que puede hacer que la el coste de la comida aumente sin que te des cuenta hasta el final.

Hablamos del couvert, una mezcla de pan, mantequilla y aceitunas en la que a veces se incluye paté y queso. Si en algunas zonas de España esto es una cortesía a modo de tapa, en Portugal se cobra a no ser que lo rechaces antes de que llegue a la mesa.

No hablamos de una 'trampa' para turistas como tal porque forma parte de la tradicional gastronomía portuguesa, pero sí que puede suponer una 'trampa' para todos aquellos visitantes que desconocen este hábito.

¿Cuánto cuesta el 'couvert' en un restaurante de Portugal?

El coste de este aperitivo varía de un restaurante a otro: los hay que cobran apenas 1 euro, y existen otros locales que cobran entre 3 y 4 euros por persona. Cuando vas en grupo, la cuenta puede subir bastante.

En teoría, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de que en España, no se puede cobrar por el pan o el cubierto, excepto que aparezca el concepto y el precio de forma clara en la carta, algo que no sucede en muchos casos.

Sin embargo, esta regulación no se puede aplicar a nuestro país vecino, con unos habitantes que ya están más que acostumbrados a una costumbre que a los extranjeros sí que nos sorprende.

¿Has viajado recientemente a Portugal y te ha sorprendido ver el 'couvert' en el ticket? Ahora ya sabes por qué aparece.