¿Vas a conducir este verano? La DGT hará 30.000 controles al día por alcohol y drogas

Varios agentes de la Guardia Civil controlan los accesos durante una manifestación no autorizada y promovida por grupos de ultraderecha en redes sociales, a 15 de julio de 2025, en Torre Pacheco, Murcia (España). A raíz de la agresión a un anciano el pasado 9 de julio, hubo varias noches consecutivas de disturbios, especialmente en barrios con alta presencia de población migrante. Se han registrado ataques racistas, lanzamiento de objetos, bengalas, destrozos a locales y agresiones a menores marroquíes. Los disturbios han estado acompañados de proclamas xenófobas y una fuerte presencia en redes sociales de discursos de odio alentados por grupos ultras y de extrema derecha. 15 JULIO 2025;MANI;MIGRANTES;ATAQUE;RACISMO;NO AUTORIZADA;ULTRADERECHA;DISTURBIOS;DISTURBIOS;ODIO;EXTREMA DERECHA;ULTRAS;GUARDIA CIVIL;AGENTES; Edu Botella / Europa Press 15/07/2025. Edu Botella / Edu Botella / Europa Press