Vanessa Fernández Ojeda, trabajadora social: "¡Importante! Si no llegas a los 15 años cotizados, siempre podrás cobrar pensión..."

Los años cotizados es el problema con el que se topan no pocos españoles para acceder al cobro de una buena pensión contributiva. Se trata de una de las cuestiones básicas, si no es la fundamental, para poder tener una mejor jubilación en base a una pensión pública.

Este tipo de pensiones son las contributivas. En España, las pensiones contributivas forman parte fundamental del sistema de Seguridad Social. Estas pensiones representan una ayuda económica para aquellos que han trabajado y contribuido al sistema durante un periodo determinado. En esencia, sirven como un mecanismo para garantizar que las personas reciban un ingreso tras su jubilación, siempre y cuando hayan cumplido con ciertos requisitos de cotización.

Funcionamiento de las pensiones contributivas en España

El sistema de seguridad social en España se basa en un modelo de contribuciones, donde tanto los trabajadores como los empleadores aportan una parte de los ingresos al estado. Este modelo asegura que los trabajadores tengan acceso a una pensión contributiva al alcanzar la edad de jubilación, o en situaciones de incapacidad o fallecimiento, asegurando así a sus beneficiarios.

Para obtener una pensión contributiva, es necesario haber cotizado un mínimo de años. En el caso de la jubilación, por ejemplo, se requiere haber cotizado al menos 15 años, con al menos dos de esos años en los últimos 15 años antes de la jubilación. Además, el monto de la pensión está directamente relacionado con el tiempo y la cantidad cotizada durante la vida laboral del trabajador.

Qué hacer si no he cotizado 15 años a la Seguridad Social

Y es precisamente ese mínimo de 15 años de vida laboral cotizando lo que supone un quebradero de cabeza para muchos españoles cuando se acercan esos 65 años, la edad a la que uno puede jubilarse. No todo el mundo ha tenido posibilidad de haber trabajado durante tantos años.

Por diferentes motivos o circunstancias de la vida, se da la situación de que algunos españoles y españolas alcanzan la edad de jubilarse sin llegar a esos 15 años cotizados. Una situación que duele más cuanto más cerca te quedas del objetivo.

Pero no hay vuelta atrás si te pasa: no tienes derecho a una pensión contributiva. ¿Pero eso quiere decir que te quedas sin solución alternativa? Vanessa Fernández Ojeda, trabajadora social que difunde consejos y presta ayuda con su contenido en redes sociales, da la clave.

Esto es lo que dice Vanessa Fernández Ojeda: "¡Importante! Si no llegas a los quince años cotizados estipulados por la Seguridad Social para cobrar una pensión contributiva, siempre podrás cobrar una pensión no contributiva de jubilación".

La trabajadora social también hace referencia a las cuantías mínima y máxima de esa pensión no contributiva de jubilación: de 141,18 euros a 564,70 euros al mes. O, lo que es lo mismo, de 1.976,45 euros a 7.905,80 euros al año.