Vanesa Martín recuerda el momento que le cambió la vida: "¿Yo qué fui, tonta o qué?"

Vanesa Martín es desde hace años una de las artistas más reconocidas de nuestro país, pero como casi toda persona de su talento de primeras tuvo que labrarse un camino muy trabajado. Y de eso ha hablado recientemente.

La cantante acudió así al programa 'Mis Raíces' para hablar sobre sus comienzos en el mundo de la música y cómo un hecho en concreto le cambió la vida: el día en el que de la más absoluta nada conoció a un representante de Sony.

Vanesa cuenta que cuando llegó de forma inicial a Madrid, toda actuación que hacía era por ella misma, no por querer hacer de la música su profesión. Pero cuando un representante de Sony la escuchó en directo, este se convirtió en un contacto clave para su trayectoria.

Después de ese encuentro tejido por el destino, Vanesa empezó a grabar varias maquetas en Málaga, posteriormente volviendo a Madrid para ir de discográfica en discográfica buscando a quién quisiera apostar por ella como hizo el representante de Sony.

Por otro lado, Vanesa recuerda esa etapa con bastante humor, ya que considera que hacía presentaciones nefastas de sus trabajos; en la mayoría de casos simplemente adjuntaba su música en un correo electrónico, sin foto de su persona ni nada más. "¿Yo qué fui, tonta o qué?" reflexionaba Vanesa entre risas.

Vanesa también recuerda con mucha emoción esa época dado que sabe que su madre sufrió mucho por aquel entonces. Vanesa no contaba con grandes apoyos y consecuentemente el hecho de abrirse paso inicialmente en la música fue un proceso de mucho desgaste.

En última instancia, Vanesa hace inevitablemente mención de 'El Búho Real', el local en el que se dio a conocer por su música y en el que hizo grandes amistades, como Maribel, una pedagoga con la que compartió muchos momentos de su vida.

Difícilmente hay comienzos sencillos en el mundo de la música y Vanesa Martín es otra prueba más de ello. Afortunadamente, el talento de la cantante le permitió acabar contando con una carrera plagada de éxitos que muchos desearían.