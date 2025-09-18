Vanesa Lorenzo se sincera sobre su relación con Carles Puyol: "No tenemos esa necesidad"

Carles Puyol y Vanesa Lorenzo forman una de las parejas más consolidadas. Su historia comenzó a finales del año 2012, después de ser presentados por el doctor Toni Tramullas, un amigo en común.

A principios del 2013 hicieron oficial su relación y desde entonces, el excapitán del FC Barcelona y la modelo catalana han construido una vida juntos.

Fruto de su amor nacieron sus dos hijas: Manuela, en 2014, y María, en 2016. Sin embargo, a pesar de llevar más de una década juntos y haber formado una familia sólida, la pareja nunca ha pasado por el altar.

En junio de 2019, durante unas vacaciones en las Islas Galápagos, Vanesa le pidió matrimonio a Puyol arrodillándose en la arena. Aunque el exfutbolista publicó la fotografía en Instagram afirmando que había dicho que sí, la boda nunca se ha llegado a celebrar.

Ahora, en una entrevista para 'EL ESPAÑOL', Lorenzo ha explicado que el catalán nunca le ha pedido matrimonio y que a lo mejor debería ser ella quien dé el paso.

"Pero más casados que estamos, imposible. Pero, ¿qué cosa, eh? ¡Fíjate que no me ha pedido matrimonio! Él me dice 'pues pídemelo tú'. A ver si nos animamos", ha declarado.

Vanesa cree que Puyol es el amor de su vida, independientemente de si están casados o no: "La verdad es que no tenemos esa necesidad. Yo creo que cuando formas una familia, el padre de tus hijos lo es todo. Aunque Carles y yo nos separáramos, va a estar en mi vida siempre. La persona que eliges para tener hijos son palabras mayores".

Tras ser preguntada sobre si le interesa casarse solo por la fiesta, la catalana lo tiene claro: "Hay gente que se casa por la fiesta, pero con todas las producciones que hago y con el trabajo que tengo, no me viene bien organizar una fiesta".