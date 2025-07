Vandalizan las nuevas plazas de aparcamiento destinadas a mujeres

El ayuntamiento de León llevó a cabo recientemente una iniciativa por la que en la explanada de Los Pendones, se dibujaron una serie de plazas de aparcamiento pensadas para uso de las mujeres. Una iniciativa que dio mucho que hablar... y que ya ha sido vandalizada.

Las plazas de aparcamiento para mujeres, ridiculizadas con pintadas

Una serie de fotografías por parte de @JPovedaMoreno muestran que las plazas para mujeres, las cuales se habían identificado por un modelo rosa con falda, han sumado el añadido de un pene por tal de mostrar la disconformidad de más de uno con ello.

Hay que decir que la iniciativa de las plazas para mujeres no vino sola, sino que también se pintaron plazas orientadas al uso familiar. Y en todo esto es importante el detalle de que las plazas no implican obligatoriedad o potencial sanción alguna por uso inadecuado de las mismas.

Las plazas de aparcamiento para mujeres vandalizadas. / J. Casares / EFE

El objetivo de las plazas para mujer era de orientar unos aparcamientos más seguros para ellas. De hecho, la idea iba en consonancia con una serie de recomendaciones europeas y de carácter internacional. Es decir, no era una iniciativa improvisada de la más absoluta nada por parte del ayuntamiento de León.

Hay que decir, por otro lado, que la iniciativa sumó críticas no solo de carácter discriminatorio, sino también con la idea de que parece representar unos estereotipos clásicos de los que la mujer quiere desprenderse a día de hoy.

Entre estos estereotipos se cuentan factores visuales obvios como la falda y el color rosa, así como cierta idea de paternalismo que puede sentirse como ofensivo en algún caso. Se entiende el deseo de querer 'proteger' y garantizar 'seguridad' pero, ¿hasta qué punto?

Por el momento no parece ser que las pintadas realizadas sobre las plazas de aparcamiento para mujeres hayan sido retiradas, y en cualquier caso no hay indicio de que se haya realizado comunicado alguno sobre cómo se plantea proteger estos espacios para que no vuelva a ocurrir lo mismo.

Y a ti qué te parece, ¿son buena idea estas plazas para mujer aunque simplemente sean recomendaciones? ¿Crees que habrá forma alguna de conseguir que aquellos disconformes con ello lleguen a aceptarlo?