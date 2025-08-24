Lo que valía unos pocos euros hoy alcanza los 20.000 €: la película de Disney que todos vimos de niños y que podrías tener en casa

Con la oleada de secuelas tardías, remakes de acción real y reboots de sagas clásicas, Hollywood atraviesa una era marcada por la nostalgia. Una tendencia que, aunque conecta con el público, también refleja una de las mayores crisis creativas de la industria del entretenimiento.

Ese apego al pasado no solo se ve en las historias que consumimos, sino también en el propio formato: el regreso del vinilo o el auge del coleccionismo analógico son prueba de ello. Y si tú también conservas con cariño objetos de otra época, presta atención: la película de Disney Aladdín ha alcanzado un valor sorprendente, llegando a venderse por más de 20.000 euros.

Por supuesto, hablamos de la edición en VHS, el formato que dominó los hogares en los años 90 y que, en muchas casas españolas, sigue olvidado en cajas acumulando polvo. Estrenada en 1992, esta joya de Disney se convirtió en un auténtico fenómeno, ganando dos premios Oscar (mejor banda sonora y mejor canción) y recaudando 1.050 millones de dólares en todo el mundo.

Hoy, aquel icónico «Un mundo ideal», cantado por el ladronzuelo protagonista, parece haber saltado de la pantalla para surcar la alfombra voladora del mercado coleccionista, pudiendo aterrizar directamente en el bolsillo de algún afortunado.

Pero cuidado: no es «dinero fácil». Los coleccionistas aplican toda una meticulosa serie de criterios para fijar el valor de estas piezas, y no cualquier VHS alcanza los 20.000 euros que algunos están dispuestos a pagar en plataformas como eBay.

Independientemente del revuelo que causó el hallazgo de esta película de Disney, puesta a la venta en internet por 20.000 euros, la realidad es que las condiciones de compra son casi tan estrictas como la recompensa que podrían obtener sus vendedores.

Un simple roce, el desgaste del plástico o la decoloración de la portada puede arruinar por completo ese valor descomunal. Como sabe cualquiera que haya explorado el mundo del coleccionismo, el precio de cualquier objeto cae drásticamente en cuanto se retira su envoltorio original.