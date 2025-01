Valeri, la examante de Escassi, desvela en ‘Ni que fuéramos’ los detalles de la infidelidad a María José Suárez

Valeri Cuéllar dio recientemente una entrevista en "Ni que fuéramos", donde detalló su encuentro con Álvaro Muñoz Escassi, quien, según ella, fue infiel a María José Suárez. Cuéllar contó que Escassi sabía a qué se dedicaba desde el inicio. La relación comenzó en febrero, pero el encuentro sexual no ocurrió hasta mayo, cuando él la invitó a verse una madrugada. Valeri viajó a Madrid tras recibir un bizum de 80 euros de él para cubrir el tren.

A pesar de no hablar directamente sobre el precio de sus servicios, Valeri aclaró: "No hablamos de precio, pero él sabía perfectamente que yo era scort. Yo iba a hablar de eso, y él no me dejaba hablar". Durante el encuentro, Escassi estaba apurado, pues había pasado la noche de fiesta. Según Cuéllar, él fue "espectacular" durante las ocho horas que estuvieron juntos, pero la cita se tornó tensa cuando empezaron a llegar las llamadas de María José.

Cuéllar relató que, cuando llegó la videollamada de María José, Escassi intentó disimular abriendo la ventana para que se oyera ruido de los coches. Esto dejó claro que estaba en su casa. Valeri recordó que él no dejó de decir: "Me han pillado". El jinete le ofreció solo el dinero del transporte, dejando una deuda de 1.500 euros, según lo explicado por ella.

Esto dio origen a una deuda que Cuéllar detalló, sumando un total de 1.500 euros, 200 euros por cada hora que pasó con él. Además, Belén Esteban intervino en la conversación para confirmar que la versión de Valeri coincidía con la que María José Suárez había dado en su momento. "Al otro día le escribí para recordarle lo del dinero, pero me dejó en visto. Al otro día le volví a preguntar y me dijo: 'Yo no manejo mi dinero, sino María José'", relataba Valeri, señalando que después de esos intercambios la bloqueó en redes y WhatsApp.