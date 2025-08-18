Suscripción

sport

Directos

FAMOSOS

Valeri Cuéllar muestra la agresión que sufrió en su domicilio tras un intento de atropello

Las imágenes de la expareja de Álvaro Muñoz las proporcionó 'Fiesta' durante el programa de Telecinco

Valeri Cuellar sufre una brutal agresión en su propio domicilio

Valeri Cuellar sufre una brutal agresión en su propio domicilio / Sport.es

SPORT.es

Valeri Cuéllar, actual escritora de Happy FM, ha sido agredida en su hogar. Este domingo, el programa 'Fiesta' reportó que Cuéllar fue agredida violentamente, supuestamente por individuos de su círculo que previamente intentaron atropellarla. Kike Calleja se conectó en vivo y compartió el incidente de último minuto.

El periodista indicó que Cuéllar "había experimentado una agresión severa y estaba en ese momento haciendo su declaración ante la Policía". Esta información le llegó de fuentes cercanas a la colombiana. El ataque ocurrió en su propia vivienda. "Está muy asustada y nerviosa", afirmó Calleja.

Kim, un amigo de Valeri, narró en directo en Mediaset que la colombiana le contactó por videollamada mientras era atacada: "Yo me encontraba en la playa de Barcelona cuando recibí la videollamada. Podía ver claramente cómo la estaban golpeando. Me puse muy inquieto y llamé a Kike Calleja y a Marta López, a quien conozco en Madrid, para ponerles al tanto de la situación.

Valeri estaba muy alterada y no sabía qué hacer. Si decide compartirlo, que lo haga; solo digo que lo que ocurrió hoy está relacionado con el intento de atropello de hace unos días", afirma.

Valeri Cuellar sufre una brutal agesión en su domicilio

Valeri Cuellar sufre una brutal agesión en su domicilio / Sport.es

La noticia apareció en el programa 'Fiesta' de Telecinco, que habitualmente presenta las últimas noticias sobre el mundo del corazón y los famosos. La supuesta expareja del jinete fue al hospital después del ataque.

Noticias relacionadas y más

La joven estaba aterrorizada tras el incidente, especialmente porque unos días antes estuvo a punto de ser atropellada. Un amigo cercano a Valeri brindó más detalles sobre la agresión que sufrió.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un agricultor descubre en su terreno 600 millones de dólares de Pablo Escobar
  2. Jude Bellingham se gasta 32 millones: Así son las dos mansiones que ha comprado en esta exclusiva zona de Madrid
  3. Un español se va al Caribe y solo al pisar la playa llega a esta reflexión: '¿Sabéis lo que os digo?
  4. El vicio de Marcus Rashford de pequeño: 'Llegaba a comerme siete u ocho
  5. Piqué y Shakira venden la primera de sus tres casas en Esplugues de Llobregat: Ya solo quedan dos más
  6. Un joven australiano funda un nuevo micropaís en Europa: Así es la República Libre de Verdis
  7. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre la jubilación y la crianza de hijos: 'Hay complementos económicos y bonificaciones
  8. Un famoso artista catalán es expulsado de un taxi tras exigir que le hablaran en castellano

David Rodrigo, criminólogo, sentencia a Daniel Sancho: "Rasgos psicopáticos"

David Rodrigo, criminólogo, sentencia a Daniel Sancho: "Rasgos psicopáticos"

Valeri Cuéllar muestra la agresión que sufrió en su domicilio tras un intento de atropello

Valeri Cuéllar muestra la agresión que sufrió en su domicilio tras un intento de atropello

El plan contra las estafas telefónicas permite bloquear 48 millones de llamadas y dos millones de SMS fraudulentos

El plan contra las estafas telefónicas permite bloquear 48 millones de llamadas y dos millones de SMS fraudulentos

La UE moviliza medios y bomberos de 7 Estados miembros para ayudar a España en la lucha contra los incendios

La UE moviliza medios y bomberos de 7 Estados miembros para ayudar a España en la lucha contra los incendios

El PP acusa a Sánchez de "polarizar" y rechaza su propuesta de pacto de Estado sobre el cambio climático

El PP acusa a Sánchez de "polarizar" y rechaza su propuesta de pacto de Estado sobre el cambio climático

El detalle más tierno de Cristiano con una niña fan

El detalle más tierno de Cristiano con una niña fan

Shakira vuelve con Antonio de la Rua: su sorprendente relación actual 15 años después de su ruptura

Shakira vuelve con Antonio de la Rua: su sorprendente relación actual 15 años después de su ruptura

Lluvia de críticas al alcalde de Jaraíz de la Vera (Cáceres) por no suspender los fuegos artificiales pese al incendio de Jarilla

Lluvia de críticas al alcalde de Jaraíz de la Vera (Cáceres) por no suspender los fuegos artificiales pese al incendio de Jarilla