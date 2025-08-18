Valeri Cuéllar muestra la agresión que sufrió en su domicilio tras un intento de atropello

Valeri Cuéllar, actual escritora de Happy FM, ha sido agredida en su hogar. Este domingo, el programa 'Fiesta' reportó que Cuéllar fue agredida violentamente, supuestamente por individuos de su círculo que previamente intentaron atropellarla. Kike Calleja se conectó en vivo y compartió el incidente de último minuto.

El periodista indicó que Cuéllar "había experimentado una agresión severa y estaba en ese momento haciendo su declaración ante la Policía". Esta información le llegó de fuentes cercanas a la colombiana. El ataque ocurrió en su propia vivienda. "Está muy asustada y nerviosa", afirmó Calleja.

Kim, un amigo de Valeri, narró en directo en Mediaset que la colombiana le contactó por videollamada mientras era atacada: "Yo me encontraba en la playa de Barcelona cuando recibí la videollamada. Podía ver claramente cómo la estaban golpeando. Me puse muy inquieto y llamé a Kike Calleja y a Marta López, a quien conozco en Madrid, para ponerles al tanto de la situación.

Valeri estaba muy alterada y no sabía qué hacer. Si decide compartirlo, que lo haga; solo digo que lo que ocurrió hoy está relacionado con el intento de atropello de hace unos días", afirma.

Valeri Cuellar sufre una brutal agesión en su domicilio / Sport.es

La noticia apareció en el programa 'Fiesta' de Telecinco, que habitualmente presenta las últimas noticias sobre el mundo del corazón y los famosos. La supuesta expareja del jinete fue al hospital después del ataque.

La joven estaba aterrorizada tras el incidente, especialmente porque unos días antes estuvo a punto de ser atropellada. Un amigo cercano a Valeri brindó más detalles sobre la agresión que sufrió.