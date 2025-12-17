Valencia, en pie de guerra: denuncian supermercados por atender en español

Quizás sea incomprensible para muchos de vosotros, pero Valencia está en pie en guerra por una polémica lingüística que ha generado una oleada de denuncias a supermercados y comercios por atender a sus clientes en castellano. Así, como lo lees.

Entidades subvencionadas por el Gobierno Central y la Generalitat de Cataluña, como Plataforma per la Llengua, Escola Valencia y Acció Cultural del País Valencià, han entregado un informe al Síndico de Agravios, equivalente al Defensor del Pueblo autonómico, señalando a empresas privadas por supuesta discriminación lingüística.

Según el documento, que ya está en manos del Defensor del Pueblo valenciano desde principios de diciembre, se recogen 153 reclamaciones con un denominador común: atención en español.

Entre los casos más sonados, se incluyen supermercados, bares, restaurantes, gimnasios, tiendas de souvenirs, bancos y empresas de paquetería que habrían instado a los clientes a usar el valenciano.

Uno de los ejemplos narrados en el informe describe cómo un cliente se dirigió en catalán a una empleada de un supermercado para preguntar por los huevos, y la trabajadora le pidió que hablara en español empleando la frase: "estamos en España".

Otro de los casos recogidos en el documento relata que en otro supermercado se exigió la mediación del personal de seguridad para que una clienta hablase en castellano ante la negativa de la empleada a comunicarse en valenciano.

El informe concluye exigiendo sanciones económicas para todas aquellas empresas que no fomenten el uso del valenciano, respaldando la medida con subvenciones públicas otorgadas a las entidades denunciantes.

En todo caso, esto también abre un debate: ¿es obligatorio hablar castellano o valenciano? ¿No debería ser una opción más al ser el valenciano una lengua cooficial y el castellano oficial?