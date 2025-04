Valen Colominas, entrenador personal, desvela las claves del cambio físico de Ibai Llanos

Hacer deporte y llevar una dieta es imprescindible para mantener un estilo de vida saludable. El ejercicio físico ayuda a las personas a conversar el peso ideal, a reducir el riesgo de enfermedades crónicas y a mejorar la mente, entre una gran cantidad de beneficios.

Con la ayuda del entrenador personal Valen Colominas, Ibai Llanos ha cambiado muchas rutinas de su vida en busca de un físico mucho más saludable. Solamente en menos de tres meses consiguió adelgazar más de 35 kilos, y ya ha perdido más de 50.

Ahora, el coach ha desvelado en un vídeo las claves de la recomposición corporal que ha llevado a cabo el creador de contenido vasco: "Es un proceso que tiene como objetivo perder grasa y ganar músculo a la vez".

El experto ha asegurado que lo más importante es entrenar la fuerza correctamente, con una sobrecarga progresiva. Es decir, aumentando el peso que levantas con el paso de las semanas.

"Para ello necesitarás entrenar intenso, llegando al fallo muscular, con una frecuencia de 3 a 5 entrenos semanales y con un volumen alto de series realizadas por grupo muscular. Ir un par de veces a la semana al gimnasio a pasearse no te va a funcionar", ha comentado.

En cuanto a la nutrición, Colominas ha detallado que tendrás que estar en déficit calórico: "Muy importante, tiene que ser pequeño, de 200 a 300 kcal diarias. Necesitarás mucha proteína para estimular al máximo la síntesis proteica y que tu músculo pueda crecer. Te recomiendo que sean 2 gramos de proteína por kilo corporal diario. Por ejemplo, si pesas 80 kilos, son 160 gramos de proteína diarios. Y si pesas 100 kilos, son 200 gramos".

Valen ha explicado que hay que ser muy paciente y que no recomienda pesarse durante el proceso porque la báscula no dará una información correcta: "Si quieres ir evaluando tus progresos, utiliza fotos de antes y después. O si puedes, hazte un análisis en una máquina Dexa, que sí que te podrá decir con exactitud la grasa que has bajado y el músculo que has ganado".

Para terminar, el entrenador personal ha comentado que solamente recomienda la recomposición corporal a personas que tienen un sobrepeso pronunciado o que son principiantes en el gimnasio: "Básicamente que tienen poca masa muscular y un exceso de grasa".