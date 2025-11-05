¿Cuánto vale el reloj de Antonela que usó para jugar al pádel?

Antonela Roccuzzo, modelo y empresaria argentina, está en boca de todos por el momento que vivió con sus amigas, mientras salía de un partido de pádel. Al salir de la pista, la pareja de Leo Messi dejó pasar a un hombre pensando que quería entrar, pero en realidad se trataba de Ziv Tamir, creador de contenido especializado en marcas de relojes.

El influencer no tardó ni un segundo en preguntarle por su reloj, Antonela, sorprendida por la cuestión, respondió con total naturalidad y una sonrisa tímida sin entender del todo lo qué estaba sucediendo, aunque una amiga se lo explicó en voz baja.

Uno de los momentos más comentados del vídeo fue cuando el influencer le cuestionó: "¿Qué hace para ganarse la vida?". La pareja del '10' argentino se quedó sin palabras: "Oh really?". Su amiga, que previamente le tradujo las preguntas, le dijo que no tenía que contestar y acabó diciendo: "Ok".

El vídeo generó mucha controversia, ya que la mayoría de usuarios aseguran que el creador de contenido sabía perfectamente quién es Antonela, pero forma parte del 'modus operandis' de cuando pregunta a la gente que intercepta, a pesar de que lo conozca.

¿Qué marca es el reloj de Antonela?

La pareja de Leo Messi llevaba un reloj de 'Tiffani', una empresa estadounidense de joyería y orfebrería de lujo fundada por Charles Lewis Tiffany y Teddy Young. Los relojes exhiben intrincados diseños de esmalte junto con un diamante de forma diferente en cada hora, algo único en el mercado.

El reloj 'Tiffani Rope', que levaba para jugar un partido de pádel, está valorado en 18.300 euros, según la página web oficial de la marca de joyas y accesorios.

Tiffany Rope / Sport

La descripción de la pieza expone que "el reloj fusiona tradición, arte y precisión, extendiendo el legado de la icónica colección de joyería Rope al mundo de la relojería. Combinando la maestría joyera con la experiencia relojera suiza".

También destaca que la pieza "incorpora un avanzado movimiento solar que ofrece precisión y comodidad excepcionales. El reloj Rope es una elegante fusión de diseño, ingenio y sofisticación atemporal".