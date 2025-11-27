¿Vale la pena la Nivea de lata azul? La OCU y dermátologos comparten su experta opinión

Cuando uno busca una crema hidratante adecuada, es lógico decantarse por clásicos de confianza como la Nivea de lata azul. No obstante, ¿sigue siendo recomendable en pleno 2025? Ahora la OCU y un grupo de dermatólogos han dado su opinión sobre ello.

Esto dicen los expertos de la Nivea de lata azul

Para tener una respuesta clara a esta duda, la OCU organizó una prueba en laboratorio en la que participaron hasta 20 voluntarios distintos. La prueba en cuestión consistía en aplicar crema dos veces al día durante dos semanas en una zona del antebrazo.

Pasado este período de tiempo, la OCU comparó datos con otras pieles en las que no se había aplicado la Nivea de lata azul: ¿El resultado? Muy positivo para la crema, llegando a recibir una valoración de 4 estrellas sobre 5.

Pero la efectividad no es todo lo que se puso a prueba para una crema de esta categoría. La OCU también organizó una prueba distinta con otros 30 voluntarios en los que sobre todo se exploró el aspecto sensorial de la Nivea de lata azul.

Los participantes de esta segunda prueba valoraron la crema sin saber que era la Nivea de lata azul, y consideraron aspectos como la textura, el aroma y demás de componente estético. El resultado fue nuevamente satisfactorio: otra valoración de 4 estrellas sobre 5.

La Nivea de lata azul recibió así muchos comentarios positivos: se destacan aspectos como su capacidad de hidratación y un aroma con un toque nostálgico. Además, el envase de lata también recibió comentarios positivos por su predisposición al reciclaje.

Dicho esto, no hay que asumir que la Nivea de lata azul es una crema sin fallas. Durante las pruebas se detectó que era menos recomendable para personas con pieles grasas o una mayor propensión al acné, ya que su densidad no favorecía estas cualidades.

¿Utilizas la Nivea de lata azul hoy en día? En caso contrario, ¿qué crema es la que mejor trato le da a tu piel? Con la gran cantidad de opciones que existen hoy en día, es realmente destacable que esta apuesta clásica siga siendo tan sumamente sólida.