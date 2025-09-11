Coleccionismo
Vale miles de euros: esta moneda de 1 céntimo se vende muy cara en subastas
Un error de acuñación nos deja con una moneda de 1 céntimo de euro extremadamente cara
El coleccionismo de monedas es un mundo que siempre se las apaña para sacar partido a toda clase de 'tesoros' que pueden no serlo igual para todos, como una moneda de un céntimo de euro que llega a venderse por miles en las condiciones adecuadas.
Esta moneda de 1 céntimo es todo un tesoro, ¿la tienes?
En este caso, hablo concretamente de una moneda de 1 céntimo de euro italiana acuñada en 2002, la cual presentó un error en su fase de producción que la ha llevado a convertirse en un obsequio de mucho valor para coleccionistas.
Lo que hay que saber como contexto es que la moneda de 1 céntimo de euro de ese entonces debía llevar el 'Castel del Monte' como ilustración, una fortaleza que corresponde al Siglo XIII. Es decir, tenía un valor de representación histórica importante.
No obstante, el error vino en que la Casa de la Moneda de Roma tuvo una confusión y empezó a grabar la ilustración de 'Mole Antonelliana', la cual aparece en las monedas de 2 céntimos de euros. El fallo, lógicamente, era muy fácil de identificar por la mayoría.
Lo que hizo que el error fuera todavía más grave es que algunas de estas piezas de 1 céntimo formaron parte de 'starter kits', es decir, colecciones de conjuntos de monedas oficiales, lo que hizo la rareza aún mayor.
Por lo excepcional de ello, generalmente es posible encontrar que las monedas se venden por un coste de entre 2.000 y 6.000 euros en subastas, siendo el valor más elevado el que nos lleva hasta los 6.600 euros.
Es importante tener en cuenta que lógicamente no todos los ejemplares se pagan igual; solo aquellas monedas que cuenten con el mejor grado de conservación y certificados de autenticidad optarán a las ventas de mayor valor.
