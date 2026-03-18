¿Cuánto cuesta la camisa que utilizó Pep Guardiola?

Nueva decepción para Pep Guardiola. A pesar de ser los favoritos sobre el papel, el Manchester City cayó eliminado ante el Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. En la ida, el equipo de Álvaro Arbeloa dominó el partido y se impuso 3-0. En la vuelta, el City no logró remontar la eliminatoria y sufrió una derrota por 1-2, aunque jugaron con diez jugadores desde el minuto 20 debido a la expulsión de Bernardo Silva.

La eliminatoria tuvo de todo, pero hay dos momentos que seguro darán mucho de qué hablar. El primero fue el encontronazo entre el entrenador del City y Rüdiger al final del partido, cuando el defensor le reprochó su actitud durante el encuentro de ida. La segunda imagen que no pasará desapercibida fue la camisa que Guardiola eligió para enfrentarse al Real Madrid en el Etihad Stadium, un detalle que generó bastante conversación en redes sociales.

¿De qué marca es la camisa?

La camisa es de Our Legacy, una marca de moda independiente con sede en Estocolmo, fundada en 2005 por Jockum Hallin, Cristopher Nying y Richardos Klaré.

La marca es conocida mundialmente por su estilo minimalista, debido a que combina sastrería clásica con toques modernos y materiales únicos. Además, la filosofía de la marca está enfocada en la reutilización de materiales y la creación de telas personalizadas para dar un aire fresco a prendas atemporales.

La prenda que lució Guardiola está confeccionada en 100% algodón y contiene componentes no textiles de origen animal. Destaca por su cuello clásico de acabado en punta y un cierre frontal abotonado. Los colores predominantes son una combinación multicolor, con un tono verde que resalta.

Pep Guardiola: "Felicidades al Real Madrid y felicidades a todos vosotros" / Archivo

Esta camisa, que ya ha generado tendencia en el mundo de la moda, está disponible para la compra a un precio de 290 euros, una cifra considerable.

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Las redes alucinan con la camisa de Guardiola

Sin embargo, las redes no desaprovecharon la oportunidad y se mofaron de la camisa: "Con esa camisa, Guardiola tiene que salir del City ya", "esa camisa que llevaba Guardiola no me la pongo yo ni muerto" o "para mí lo mejor del partido es ver a Guardiola con la camisa de leñador de ir a comer con la Yaya los domingos".