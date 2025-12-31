Vale 10 euros y ya se vende por casi 300: la moneda de plata que arrasa entre coleccionistas

Una moneda con un valor comercial de 10 euros ya es una pieza cuanto menos atípica. Y una moneda de valor comercial de 10 euros, hecha en plata y para conmemorar el 175 aniversario del primer sello postal español, es ciertamente una anomalía a todos los niveles.

La moneda conmemorativa española que no para de crecer

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre puso en circulación una pieza de estas características para conmemorar un momento histórico del sistema de Correos de nuestro país. En última instancia, la moneda se ha convertido en todo un éxito de la numismática.

Inicialmente, dicha moneda se situó a la venta a un precio especial de 75 euros. Además, tan solo se crearon 4.000 unidades de la pieza en cuestión. En menos de dos semanas, la moneda se había agotado, confirmando así que se trataba de todo un éxito en su propósito.

Dicho esto, todas esas variantes acabaron provocando que la moneda haya ido subiendo de valor entre coleccionistas. En algunas plataformas es posible encontrarla en rangos de 180 a 230 euros, aunque cada vez se asienta más en un marco cercano a los 300 euros.

Lo cierto es que el caso de esta moneda es bastante único; dado que se trata de una pieza especial de coleccionismo, cuenta con el obvio interés del campo de la numismática. No obstante, por su significado, también hay coleccionistas de sellos e incluso trabajadores de Correos muy interesados en ella.

En tal sentido, ha generado un creciente interés poco frecuente. Hay que pensar que la moneda se lanzó durante el septiembre del presente 2025, por lo que lleva poco tiempo en circulación. Con más tiempo, podría acabar siendo una pieza cuyo valor acabara creciendo considerablemente.

La moneda como tal no cuenta con una composición única que la distinga especialmente de otras monedas. Se trata de una pieza hecha en plata de 925 milésimas, con un peso de 27 gramos y diámetro de 40 milímetros, que se caracteriza por tener grabado el primer sello español (lanzado este en 1850).

¿Qué te parece el auge de esta moneda conmemorativa del primer sello español? Definitivamente se trata de una pieza que hay que seguir de cerca. Puede que su explosión numismática no esté haciendo más que comenzar en este punto.