Las vacaciones 'locas' de Will Smith por Gran Canaria: "Me mudaré"

El actor estadounidense Will Smith ha revolucionado las redes sociales tras compartir un breve pero intenso vídeo de su estancia en Gran Canaria. Con tan solo 33 segundos de duración, la publicación ha bastado para mostrar cómo el protagonista de Hombres de Negro y El Príncipe de Bel-Air disfrutó al máximo de su paso por la isla. Baile, cultura, gastronomía y buen ambiente se resumen en un clip que ha despertado la simpatía en redes.

En el vídeo se ve a Will Smith bailando con energía, asistiendo a una lucha canaria, e incluso participando en una exhibición de este deporte tradicional. Las imágenes lo muestran sonriente, espontáneo y entregado al espíritu festivo del lugar.

El actor aparece también con varios cócteles en la mano y rodeado de un ambiente animado, como parte de una fiesta en lo que parece ser un hotel o complejo turístico.

"Amo Gran Canaria", grita con entusiasmo, mientras la música de fondo sube de volumen y la gente a su alrededor lo celebra. Y por si no quedaba claro el nivel de disfrute, cierra el vídeo con una frase que ha dado mucho que hablar: "Me mudo a Gran Canaria", proclamada con euforia mientras alza los brazos y ríe a carcajadas.

La reacción en redes no se ha hecho esperar. Usuarios de X (antes Twitter) han compartido el vídeo miles de veces, muchos destacando el carisma del actor y su conexión con la cultura local. “Will Smith es sinónimo de divertido, cercano y sencillez. Parece que se lo ha pasado genial en su estancia en Gran Canaria”, comentaba una usuaria, recibiendo cientos de "me gusta" y retuits.

Sin embargo, como suele ocurrir en internet, no todo fueron aplausos. Algunos usuarios han aprovechado la ocasión para criticar lo que consideran una doble vara de medir respecto al turismo en las islas. "A este como es famoso no le dicen que se vaya a su casa", escribió un usuario, generando un acalorado debate en los comentarios.

Pese a las críticas puntuales, el paso de Will Smith por Gran Canaria ha sido, en líneas generales, un ejemplo de promoción positiva para el turismo local.

Su simpatía, participación en las tradiciones de la isla y actitud respetuosa han sido destacadas por quienes han compartido el vídeo o coincidieron con él durante su estancia.