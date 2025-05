Uxue, expareja de Plex, raja de la nueva relación de Aitana: "No sabe cuánto va a durar"

La vida amorosa de Aitana Ocaña vuelve a estar en el foco mediático. Desde hace unas semanas, un vídeo entre YoSoyPlex y la cantante hicieron que saltasen todos los rumores de que estaban juntos, ya que compartían la misma habitación de hotel.

No obstante, ha sido la propia expareja del creador de contenido español, Uxue, quien ha confirmado que están juntos a través de unas declaraciones exclusivas al programa de Telecinco 'TardeAR'.

La influencer, que cuenta con más de 75 mil seguidores en Instagram, ha confesado que a día de hoy sigue enamorada de Plex. Asimismo, ha reconocido que la ruptura fue de repente: "Me dejó de un día para otro por Aitana. Me parece muy triste lo que ha hecho".

Lo que no le gustó para nada fue en cómo se lo dijo: "Un día me dice: 'Uxue, me he foll**o a otra. Haz tu vida'". En ese momento, no sabía de quién se trataba, pero en poco tiempo averiguó que "esa otra era Aitana".

Aunque, ha señalado que le dejó "la puerta abierta", pero ella ya no la podrá perdonar: "Yo a esta persona no le reconozco, no le reconozco. Me dejó por teléfono. No he podido verle en persona ni hablar nada cara a cara".

Hace dos semanas, Plex le confesó toda la verdad: "Me ha dicho que está saliendo con Aitana, pero que no sabe cuánto tiempo van a durar".

La joven ha desvelado que "estuvimos cuatro años juntos, con idas y venidas. En octubre nos fuimos a vivir juntos. Tenemos una perrita en común, que me he quedado yo".

La influencer se ha visto obligada a cambiarse el número de teléfono para olvidar todo lo que compartía con él: fotos y conversaciones. Para finalizar, ha declarado que "he estado viviendo una mentira, en un cuento de hadas".