Un usuario de BlaBlaCar cuenta su "pésima" experiencia con un conductor

En la actualidad, la práctica de compartir vehículo para desplazarse entre distintos destinos ha ganado popularidad entre la sociedad. El objetivo principal es la reducción de costos asociados a la gasolina o los peajes. Es por esto que hoy en día existen diversas plataformas diseñadas para facilitar la búsqueda de opciones y compañeros de viaje.

Álex Álvarez, un usuario activo de TikTok, recientemente compartió a través de su perfil en la plataforma china su experiencia desafortunada ocurrida el pasado 23 de diciembre. En el video compartido, Álex resaltó la importancia de revisar las valoraciones y comentarios antes de embarcarse en un viaje compartido, en este caso, a través de BlaBlaCar.

"Los comentarios de la gente son más importantes de lo que yo me pensaba. Soy una persona muy confiada y no miraba esas cosas. Me subía en el primero que venía y bien", comentó el protagonista en el clip, que ha acumulado más de 500 mil visualizaciones hasta el momento. El joven relató haber experimentado "la situación más incómoda" de su vida durante su viaje desde Barcelona hasta Granada, donde el vehículo presentaba problemas en las cuestas y avanzaba a paso lento. También señaló los inconvenientes causados por el tráfico al salir el 23 de diciembre.

Álex describió las habilidades de conducción de la conductora como "pésimas", destacando que cada adelantamiento generaba pitidos de otros automóviles debido a la escasa distancia que mantenía, llegando a expresar que fue "la vez que más en peligro me he visto en la carretera".