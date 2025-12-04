Aunque no lo uses, lo debes pagar: Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre los gastos generales de la comunidad

Imagínate vivir en un bajo, no usar jamás el ascensor y sin embargo tener que pagar una derrama de miles de euros por algo que sabes que no vas a usar. ¿Estás en la obligación de hacerlo? Pues a nivel legal, lo cierto es que sí.

Así habla la Ley de Propiedad Horizontal de los gastos comunes

El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal habla bien claro sobre este aspecto que tanto debate genera de forma continua. Al fin y al cabo, es lógico que uno pueda sentir cierta molestia al pagar por algo a lo que no da uso, pero es parte de las obligaciones de vivir en comunidad.

Lo que dice el artículo, pues, es que todos los propietarios deben contribuir acorde a su cuota de participación comunitaria, fijada esta en el título o estatutos de la comunidad. Y es que al final, el sostenimiento del inmueble remite a todos sus residentes.

Esta cuota remite así a los gastos generales del edificio, que puede abarcar aspectos como limpieza, ascensor, iluminación, reparaciones... en definitiva, toda clase de aspectos comunitarios que no remiten a un solo individuo de la comunidad.

Por otro lado, es importante hacer énfasis en que toda aportación no puede hacerse de forma arbitraria. Es por ello que es importante seguir lo establecido en las cuotas comunitarias, ya que de esta forma la aportación se mantiene uniforme entre los vecinos.

Asimismo, si se dan situaciones como que un piso se encuentre vacío, o simplemente que un propietario no lo utilice, eso no exime de las obligaciones de cuota comunitaria. Por lo tanto, se mantiene la obligatoriedad de los pertinentes pagos.

Es importante tener en cuenta todos estos aspectos a nivel de comunidad dado que así se pueden evitar conflictos innecesarios, ya sean estos derivados de la propia obligación de pago o por las cantidades que puedan entrar en juego.

¿Qué te parece este artículo de la Ley de Propiedad Horizontal? ¿Te parece bien que todos los vecinos deban pagar por los gastos comunes incluso si en algunos casos ello implica un abono por un servicio no utilizado?