Lo usaste hace años y ahora vale una fortuna: el móvil que se cotiza como el oro

El mercado de los móviles antiguos está viviendo un auténtico boom. Cada vez más coleccionistas pagan auténticas fortunaspor ciertos modelos, lo que convierte a revisar tus viejos teléfonos en casa en una oportunidad que podría darte una grata sorpresa.

El gran dineral que pagan por un simple teléfono antiguo

Por ejemplo, un iPhone 2G en perfecto estado, todavía con su caja y funda originales, se ha subastado recientemente por casi 180.000 euros, según informó el medio danés Nyheder24. Un caso que demuestra cómo algunos móviles antiguos han dejado de ser simples aparatos olvidados para convertirse en auténticos tesoros para los coleccionistas.

iPhone 2G / ·

Aunque Apple sea la marca más reconocida del mundo, no es la única cuyos móviles antiguos despiertan el interés de los coleccionistas. Modelos clásicos como el mítico Nokia 3310 o el Ericsson T28 también han visto cómo su valor se ha disparado con el paso de los años.

El Nokia 3310, famoso por su resistencia y su diseño sencillo, puede alcanzar precios de venta de hasta 200 euros, consolidándose como uno de los teléfonos más icónicos desde la llegada de los smartphones.

Estos modelos antiguos no solo despiertan el interés de coleccionistas privados, sino también de museos especializados en tecnología, que buscan mostrar la evolución de los dispositivos a lo largo del tiempo.

Por otro lado, si todavía conservas un iPhone 2G, podrías venderlo en casas de coleccionistas por más de 1.000 euros, una cifra sorprendente para un aparato de sus características.

El primer teléfono inteligente que llegó al mercado fue el Motorola DynaTAC 8000X, lanzado en 1983 con un precio de 3.000 euros. Este móvil histórico permitía hasta 30 minutos de conversación y podía almacenar 30 contactos.

Motorola DynaTAC 8000X. / ·

Entre 1973 y 1983 se desarrollaron varias versiones que fueron evolucionando en tamaño y peso. Además del clásico teclado de 12 teclas, contaba con botones especiales para almacenar, enviar, recuperar contactos, bloquear llamadas y ajustar el volumen, algo revolucionario para la época.