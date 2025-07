Una uruguaya sorprende al destacar el rasgo más diferente de los españoles

Emiliana Artagaveytia es una joven uruguaya que reside en España y que ha compartido a través de sus redes sociales el rasgo que más le ha sorprendido de los españoles en comparación con las personas de su país: la sinceridad.

Según comenta, en España, la sinceridad prima sobre las excusas, si alguien no quiere hacer algo, lo dice directamente. No hay excusas, preámbulos o muchos pretextos, lo que choca con lo que suele ocurrir en Uruguay.

En su país de origen cuenta que es mucho más habitual buscar excusas para rechazar la invitación a algún plan, pero que en España basta decir con que no tienes ganas para que sea suficiente y, no sólo eso, sino socialmente aceptado.

Destaca que esta sinceridad no solo se aplica en lo que respecta a rechazar planes o propuestas, sino también a las opiniones: los españoles suelen responder con honestidad, incluso en temas personales, lo que ha resultado chocante para esta joven uruguaya.

¿Es algo bueno o malo de los españoles? Para Emiliana esta franqueza ayuda a evitar conflictos y malentendidos, ya que todo se dice de frente y no se generan rumores a espaldas de los demás.

Además, explica, esta sinceridad de los españoles no implica que no sean amables o no cumplan con la educación básica, pero simplemente prefieren la verdad directa a las excusas. ¿Tú te sientes representado en este caso?

Esta manera de suavizar las respuestas que es más propia de la cultura de Uruguay, según comenta en redes sociales, no la ha encontrado tan arraigada en España, donde somos más directos con nuestras opiniones.

Las diferencias socioculturales entre países como España y Uruguay son normales, a pesar de que hablemos el mismo idioma. Es lo que enriquece el mundo y hace que conocer a personas fuera de nuestro entorno habitual sea tan refrescante.

Como le ha pasado a Emilia con los españoles y su sinceridad. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Te parece, realmente, que los españoles esgrimen esa sinceridad directa que no es tan habitual en otros países?