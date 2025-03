Una uruguaya cuenta su sorprendente experiencia con la comida asturiana

España destaca por muchas cosas y casi siempre deja una grata experiencia y buen sabor de boca (metafórico y literal) a los extranjeros que vienen a visitar el país. Pero una de las cosas que nunca fallan es la rica gastronomía, que además, puede llegar a variar bastante dependiendo de dónde vayas.

Una uruguaya creadora de contenido ha compartido en redes sociales su experiencia con la comida española. Concretamente, con la comida de Asturias, que precisamente no es que tenga muy mala fama que digamos.

El nombre de esta tiktoker es Emiliana Artagaveytia Ascheri y explica que "yo pensé que lo había visto todo hasta que se me ocurrió ir a Asturias. Me di cuenta de que en el menú te incluían una palangana de fabada. Eran dos platos el menú, diez euros, y yo decía ‘listo’. Y llega una señora, muy aseñorada, con una palangana. Y yo, inocentemente, digo ‘listo, sacará la palangana para servir a cada uno en su plato y se va a la cocina’. No. Deja la olla en el medio de la mesa para que te sirvas la que quieras", cuenta totalmente incrédula.

Por si fuese poco, decía que podía pedir más cantidad si aquello no la hartaba. Si pides vino, te traen una botella entera, y si pides pan, te traen la barra completa. “El segundo plato da como para tres personas que están en ayuno” sigue diciendo, sin dar crédito al tamaño de las raciones de la cocina asturiana.

Pareciera que todo lo que ha dicho ya es más que suficiente para reflejar lo que sintió al comer en Asturias, pero concluye con un borche final hablando del café.

"También venía con un plato de comida (unas migas con huevo) porque aquí, en el norte, lo que pasa es que pides algo para beber y te traen un plato de comida” explica.

“No podía más. Mi sistema digestivo no está acostumbrado a tanto. Ahora, te digo, de los mejores lugares donde se come en España. Un sabor... Cada vez que comía estaba llorando. Y a mí, con lo que me encanta el chorizo...” dice a modo de conclusión.