Una uruguaya alucina con esta reacción de la gente mayor en España: "El nivel de ofensa..."

Cada país tiene una cultura y unas costumbres diferentes. Lo que en un sitio puede ser habitual, en otro puede percibirse como algo extraño o peculiar. Esto también atañe a las personas ya que, según su origen, pueden reaccionar de una forma u otra a diferentes situaciones que se presentan.

Dicho esto, la tiktoker Emiliana Artagaveytia Ascheri ha relatado algunas experiencias que ha tenido desde que reside en España. Y es que a la chica le ha sorprendido la forma en la que la gente mayor ha rechazado sus gestos de cortesía.

A Emiliana le ha desconcertado "el nivel de ofensa de decirle a una persona mayor, señora o señor, o tratarlos de usted". Ha contado que en Uruguay es una acción muy recurrente, pero en España se toma como "una falta de respeto".

Asimismo, la chica también se topó con reproches cuando dejó pasar a una mujer mayor en la cola del supermercado. "Se me quedó mirando y me dijo '¿Me ves cara de inválida, nena?'. La verdad es que no, señora, pero está con bastón, tiene unos 80 años y yo procedo a dejarla pasar. Es como algo natural".

La uruguaya ha reiterado lo molesto que le parece a la gente que se les llame señor o señora. "Y cómo le voy a decir, ¿piba? Me dice, 'no, no, por favor, tutéame'". Emiliana también ha destacado el buen estado de la gente mayor en España, y asegura que pueden practicar deportes extremos de lo bien que están.