Úrsula Corberó presume de orígenes con 'La pija y la quinqui': "Había un anuncio increíble para fomentar que hablaras en catalán"

La actriz Úrsula Corberó es una personalidad reconocida en todo el mundo gracias a su papel de Tokio en la aclamada serie 'La casa de papel', aunque lleva muchos años trabajando en diferentes proyectos tanto en cine, como en televisión.

Sin embargo, su carrera empezó en su Catalunya natal, en TV3, en la serie 'Mirall trencat', y más tarde seguiría participando en ficciones como 'Ventdelplà'. Más tarde, dio le saltó a nivel nacional con su papel en 'El internado', aunque el personaje que le llevó a la popularidad más grande fue el de Ruth Gómez en 'Física o Química'.

Aunque la vida le ha llevado a vivir lejos de sus raíces, la actriz todavía recuerda sus orígenes y quiso ponerlos en valor en su última entrevista en el pódcast de 'La pija y la quinqui', presentado por Carlos Peguer y Mariang, donde presentaba su último trabajo, 'El jockey'.

Corberó empezó explicando que no es capaz de decir su documento de identidad en otro idioma que no sea el catalán, pues se lo debería aprender así cuando lo recibió: "¿Se puede creer que sé contar en catalán pero no en castellano? Me cuesta mucho decir mi DNI en castellano", revelaba.

Esto ocurre, según comentaba, porque siempre cuenta los números en catalán y ahora, ya con 35 años, es complicado cambiar una dinámica tan incrustada en la psique, pese a que el idioma que más use en la actualidad sea el castellano.

Úrsula Corberó en 'El cuerpo en llamas' (Netflix).

La polémica entre Catalunya y España, que vivió su momento culmen entre 2017 y 2018, es algo que todavía se arrastra en la sociedad. Un claro ejemplo es el motivo por el que la de Sant Pere de Vilamajor no quiere decir que su identificador termina con 'c' de 'Catalunya': "Yo digo c de casa. Podría decir c de Cataluña, pero en Madrid mejor no decirlo", comentaba entre risas, pues el resto de presentes no dudaban en usar su región española para referirse a la letra en cuestión.

También se acordó de un personaje muy querido por toda una generación de catalanoparlantes que crecieron escuchando la pegadiza canción de la 'Queta', una especie de dentadura que salía por la tele para promover el uso de la lengua: "Había un anuncio increíble para fomentar que hablaras en catalán en Catalunya en el que salía un muñequito que decía: 'Habla sin vergüenza, habla con libertad. Y si te equivocas, vuelve a empezar'", recordaba Corberó en catalán.

La última producción relacionada con Catalunya de la actriz fue en 2023, 'El cuerpo en llamas', donde se pone en el papel de la Guardia Urbana de Barcelona, Rosa Peral, que asesinó a su excompañero Pedro Rodríguez con la ayuda de su pareja sentimental, Albert López, interpretado por Quim Gutiérrez.

No obstante, no se cierra a regresar a su Catalunya natal para alguna nueva serie o película, aunque nunca ha terminado de cuajar, por lo que habrá que seguir esperando para ver a la catalana en su idioma original: "Lo he intentado. Un par de cosas han estado a punto de salir, pero al final por una cuestión de fechas no se ha podido cuadrar", revelaba.