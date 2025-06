Una uróloga advierte sobre el "pis del por si acaso" y sus peligros ocultos: "No deberías hacerlo"

A quién no le ha pasado la típica situación en la que está a punto de salir de casa, pero decide ir al baño antes para hacer pis porque no sabe si encontrará otro baño después. El 'pis del por si acaso' o las ganas psicológicas de ir al baño pueden parecer inofensivas, aunque puede que entrañen más peligros de los que parece.

Al menos, esto es lo que considera la uróloga Cristina Barrera, mejor conocida por su alias en las redes, @laurologadetiktok, que indica que esta práctica puede conllevar problemas con la vejiga en el futuro.

"No deberías hacer el típico 'pis del por si acaso'", apunta la experta, pues comenta que "puede alterar el funcionamiento normal de tu vejiga".

El motivo es que al vaciar el depósito de orina sin tener la necesidad real de hacerlo puede llevar al cerebro a pensar en que debe anticiparse: "La vejiga se adapta y empieza a avisarte antes de tiempo con volúmenes más bajos", explica.

Si esto se convierte algo habitual, puede conllevar problemáticas para el día a día de una persona, como sentir la necesidad de que tiene que ir al baño de forma mucho más recurrente, "sentir urgencia" o "no poder aguantar como antes".

Por eso, la profesional recomienda "respetar el deseo miccional" y no forzar situaciones que, aunque en el corto plazo pueden llevarnos a la tranquilidad mental de saber que nos ahorramos el trabajo de tener que buscar un lugar donde poder orinar, terminan por ser bastante perjudiciales.

Esta advertencia no ha pasado desapercibida para todos aquellos que sufren del 'síntoma del pis del por si acaso' y los comentarios del vídeo se han llenado de personas dando su opinión al respecto.

"Lo siento pero yo por la noche antes de dormir tengo que hacer pis, si no me rallo y no me duermo", apunta el primer escrito. Otra persona indica que seguirá haciéndolo "porque cuando sales de casa siempre hay imprevistos y no siempre se puede acceder a un baño", mientras que otro directamente se cuestiona cómo la raza humana ha conseguido evolucionar: "Todo lo hacemos mal. Uno se pregunta cómo no nos hemos extinguido ya".