La urgente advertencia de Stephen Hawking sobre el futuro de la humanidad: "No creo que sobrevivamos"

"El mundo se va a acabar" es algo que se lleva proclamando desde hace un buen puñado de años, y la creencia de que a la humanidad no le queda mucho tiempo sobre el planeta Tierra se extiende más que nunca entre las perspectivas más pesimistas.

Algo que ya decía el propio Stephen Hawking, quien dedicó su vida a ser una de las mentes más prodigiosas de la física. No es una exageración: el científico afirmó más de una vez que no creía en la supervivencia de la humanidad a largo plazo.

El motivo de esto último se argumentaba detrás de numerosos indicios de que nuestra especie estaría llegando a un punto de no retorno, según defendía el científico en entrevistas antes de fallecer.

Una de las razones más comentadas tiene que ver con el cambio climático, al que se estaría intentando poner solución de forma tardía. No obstante, Stephen Hawking señalaba otro dilema que cuadra más con los tiempos que corren: las futuribles guerras nucleares.

Los últimos años de la posmodernidad están siendo protagonizados por numerosas tensiones entre distintos países del mundo, incentivadas por movimientos políticos que generan mucha división de opiniones. Sin ir más lejos, ahí se encuadraría Donald Trump y su insistencia con hacer que Groenlandia pase a ser terreno estadounidense.

Por otro lado, Stephen Hawking señalaba la proliferación y desarrollo de la Inteligencia Artificial como otro de los grandes problemas de la humanidad. En este sentido, el científico creía que no estamos tan lejos de un futuro donde esta remplace a nuestra especie.

Tiene sentido, si lo piensas fríamente: al fin y al cabo, las declaraciones que hizo Stephen Hawking sobre el fin de la humanidad son resultado de una realidad que lleva ocurriendo decenas de años. Pero, ¿es demasiado tarde para cambiar de rumbo?

Ante esta problemática, el científico ofrecía una solución concreta: según sus propias palabras, la humanidad debe propagarse por el espacio si quiere sobrevivir de aquí a los próximos mil años.