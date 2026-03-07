La Unión Europea se pronuncia sobre la baliza V16 y tranquiliza a los conductores españoles

Desde el 1 de enero de 2026, todos los conductores españoles están obligados a llevar en su vehículo la baliza V16, un dispositivo luminoso de emergencia diseñado para señalizar averías o accidentes de manera más segura.

La Unión Europea ha puesto fin al debate sobre la legalidad de la baliza V16 que España exige en carretera. Tras varias quejas presentadas ante el Parlamento Europeo, la Comisión Europea ha aclarado que la normativa española no vulnera el derecho comunitario y que los conductores podrán utilizar este dispositivo también fuera de España.

La polémica surgió después de que diferentes iniciativas llegaran a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, cuestionando si la obligatoriedad de la baliza luminosa podía entrar en conflicto con las normas del mercado único europeo. Sin embargo, desde Bruselas han dejado claro que no existe ninguna ley comunitaria específica que regule este tipo de dispositivos de emergencia.

Durante una audiencia celebrada en el Parlamento Europeo, un representante del Ejecutivo comunitario explicó que "no hay ley europea que cubra estos dispositivos", por lo que la implantación de la baliza en España no supone ninguna infracción de la normativa europea. Según detalló, las autoridades españolas han actuado dentro de sus competencias al establecer esta medida.

La baliza V16 de la DGT tiene otro problema: "Es posible que, cuando la necesitemos, no funcione" / s

La Comisión recordó que España se ha apoyado en el Convenio de Viena sobre Circulación Vial de 1968, un tratado internacional que permite a los países adaptar sus propias normas de tráfico siempre que no contradigan el espíritu del acuerdo. En concreto, algunos de sus artículos contemplan que los vehículos detenidos en la carretera deben señalizarse mediante un "dispositivo adecuado" que advierta al resto de conductores.

Por este motivo, Bruselas considera que la decisión de sustituir progresivamente los tradicionales triángulos de emergencia por la baliza luminosa entra dentro de la capacidad normativa de cada Estado miembro.

La aclaración también despeja otra de las dudas más repetidas entre los conductores: si será posible usar la baliza fuera de España. Desde la Comisión Europea han indicado que los vehículos matriculados en España podrán circular por otros países utilizando este dispositivo, mientras que los coches extranjeros que entren en territorio español podrán seguir empleando sus propios sistemas de señalización, incluidos los triángulos.

Un hombre con el triangulo de emergencia / Sport

Además, el Ejecutivo comunitario ha aprovechado la ocasión para destacar la evolución de España en materia de seguridad vial. Según los datos presentados, el país ha pasado de registrar alrededor de 10.000 víctimas mortales en carretera en la década de los 90 a unas 800 en 2024.

Noticias relacionadas

Aun así, el debate no está completamente cerrado. Aunque la Comisión Europea no ha encontrado ningún problema legal en la normativa española, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abiertas las iniciativas presentadas y solicitar un análisis más detallado por escrito.