La Unión Europea modifica su reglamento: los perros y gatos tendrán que tener pasaporte europeo

Europa modificará el reglamento en relación al movimiento no comercial de mascotas. Entrará en vigor el Reglamento (UE) 2016/429, en el que se establece la obligatoriedad de que todos los perros y gatos cuenten con un microchip electrónico y estén registrados en bases de datos nacionales interoperables, lo que facilitará su seguimiento en cualquier país de la UE.

Una medida para garantizar la seguridad y protección de las mascotas. Se centra principalmente en perros, gatos y hurones, aunque también incluye disposiciones para aves de compañía y otros animales en desplazamientos no comerciales.

Para viajar entre estados miembros, los animales deberán poseer un pasaporte europeo para animales de compañía válido, estar identificados y tener la vacunación contra la rabia al día. Además, se confirma que el transporte no comercial está limitado a un máximo de 5 animales por trayecto (perros, gatos o hurones).

La normativa endurece los controles en la cría y venta, prohibiendo por ejemplo la exhibición y venta de perros y gatos en tiendas de mascotas para evitar compras por impulso y asegurar que provengan de criadores registrados

¿Cómo

Un taller del hub tecnológico de Zamora en el que se presentaron mascotas robots para las personas mayores. / Jose Luis Fernández

se obtiene el pasaporte?

Para poder obtener este pasaporte, los animales deberán cumplir ciertos requisitos básicos. Entre ellos, contar con un microchip obligatorio, haber sido vacunados contra la rabia, tener al menos 12 semanas de edad y esperar un periodo mínimo de 21 días tras la vacunación antes de poder viajar.

Asimismo, en el caso de desplazamientos no comerciales, como vacaciones o visitas, será necesario registrar previamente el viaje. Esta medida permitirá a las autoridades llevar un mayor control sobre los movimientos de animales dentro del territorio europeo.

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Por último, las autoridades podrán aplicar controles sanitarios adicionales cuando lo consideren necesario, especialmente en situaciones que impliquen riesgos específicos para la salud animal. Con ello, se busca prevenir la propagación de enfermedades y garantizar el bienestar tanto de las mascotas como del conjunto de la población.