La Unión Europea cambia para siempre el pago en efectivo: estos son los nuevos límites

La Unión Europea ha confirmado un cambio radical en los pagos con billetes y monedas a partir de 2027, impulsado por la necesidad de combatir el lavado de dinero y el fraude fiscal, lo que impactará en transacciones grandes en todo el continente.

El nuevo límite en compras en efectivo

La nueva norma, incluida en el Reglamento (UE) 2024/1624, establece un tope de 10.000 euros por operación en efectivo, obligando a usar alternativas como transferencias, tarjetas o cheques para cualquier compra o venta superior. Esto no busca acabar con el dinero físico en el día a día, sino limitarlo en movimientos elevados para dejar rastro digital y dificultar las actividades ilícitas.

El límite entrará en vigor en toda la UE como muy tarde en verano de 2027, pero actúa como techo máximo: los países pueden ser más duros, como ya ocurre en España con su restricción de 1.000 euros en pagos entre profesionales o empresas según la Ley Antifraude 11/2021.

Por eso, la medida europea apenas altera la situación actual en nuestro país, aunque añade controles de identidad desde 3.000 euros en sectores sensibles para identificar mejor a los involucrados.

Operaciones cotidianas como ir al supermercado o al bar seguirán permitiendo usar dinero en efectivo sin problemas, y tampoco cambia la obligación de declarar más de 10.000 euros en efectivo al cruzar fronteras. Los bancos podrán seguir pidiendo justificación para grandes depósitos, pero sin tope legal en España si se demuestra el origen lícito de los fondos.

Esta regulación busca unficar las normas en Europa y frenar el uso de efectivo en tratos sospechosos, beneficiando especialmente a naciones sin límites previos, mientras el auge de los pagos digitales acelera su adopción natural entre la población de todo el continente.

Por tanto, con esta nueva normativa de la Unión Europea, no podrán realizarse pagos más altos de 10.000 euros en efectivo en ninguno de los países miembros, aunque en territorios como España ya estaban activas otras limitaciones todavía más estrictas.