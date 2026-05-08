La Unión Europea cambia las normas: prohibirá los pagos en efectivo de más de 10.000 euros a partir de 2027

Atención, ciudadanos. La Unión Europea ha confirmado que va a endurecer el control sobre el uso del dinero en efectivo y fija un nuevo límite común para todos los países miembros. A partir de 2027, quedará prohibido hacer pagos en metálico superiores a 10.000 euros.

Se trata de una medida que busca combatir el fraude fiscal, el blanqueo de capitales y avanzar hacia una economía más digitalizada y transparente. Eso sí, en España no tendrá impacto porque aquí el límite ya está fijado en apenas 1.000 euros.

La nueva normativa aparece recogida en el Reglamento 2024/1624 aprobado por la UE, que unifica por primera vez las reglas sobre los pagos en efectivo en todo el territorio comunitario.

Hasta ahora, cada país aplicaba sus propios límites. Mientras algunos Estados Europeos ya imponían restricciones severas, como España, otros permitían este tipo de operaciones prácticamente sin control.

Cuando entre en vigor esta nueva regulación, cualquier compra que supere los 10.000 euros debe hacerse con métodos que permitan identificar al pagador y al receptor. Es decir, básicamente hablamos de transferencias bancarias, tarjetas, cheques o plataformas de pago digitales.

Persona pagando en efectivo en un bar / Sport

¿Quiénes notarán más esta medida? Aquellas empresas de sectores como la compraventa de vehículos, joyas, artículos de lujo o transacciones inmobiliarias en las que todavía es habitual operar con grandes cantidades de efectivo.

Bruselas considera que limitar el uso del dinero físico facilitará el rastreo de movimientos sospechosos y reducirá la economía sumergida, uno de los mayores problemas de la sociedad en estos momentos.

Además, la normativa obligará a reforzar los controles de identidad en determinadas operaciones económicas. Porque hoy en día se sigue empleando el efectivo para ocultar ingresos o mover dinero procedente de actividades ilícitas y eso hay que cortarlo de raíz.