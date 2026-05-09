El único camping de España con observatorio propio está en Girona y ha descubierto 22 planetas junto a la NASA

Hay un valle en el Alt Empordà donde el río Muga baja entre bosques del Pirineo catalán y el cielo, cuando cae la noche, se convierte en algo que la mayoría de personas ya no recuerda haber visto. Sin contaminación lumínica, sin el resplandor anaranjado de las ciudades, sin interferencias. Desde 2017, la International Dark-Sky Association certifica Albanyà como el primer Parque Internacional de Cielo Oscuro de España. Y en medio de ese valle, dentro del recinto de un camping, hay un telescopio de 40 centímetros que lleva años ayudando a la NASA a descubrir planetas fuera de nuestro sistema solar.

El Observatori Astronòmic d'Albanyà, dirigido por Sergio Ferrís y fundado por Pere Guerra, forma parte de la red internacional de seguimiento de la misión TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), el programa de la NASA dedicado a la detección de exoplanetas.

El satélite identifica candidatos, señales de posibles planetas que transitan frente a su estrella y reducen mínimamente su brillo. Pero esa señal, por sí sola, no confirma nada. Ahí entra el trabajo desde tierra. "Es posible porque hoy en día la investigación de exoplanetas no depende únicamente de grandes telescopios profesionales, sino de una red global de observatorios que realizan trabajo clave de seguimiento", explica Ferrís. El resultado acumulado: 22 exoplanetas confirmados desde un valle de Girona.

El secreto no es el tamaño del telescopio sino las condiciones del entorno. Un cielo cercano al nivel Bortle 2 —la escala que mide la oscuridad del firmamento, donde el 1 es la oscuridad absoluta y el 9 es el centro de una gran ciudad— permite realizar fotometría de alta precisión, medir variaciones de brillo mínimas en estrellas lejanas con una fiabilidad que muchos observatorios en entornos urbanos no pueden alcanzar. A eso se suma que el observatorio está integrado en redes científicas internacionales que coordinan observaciones en distintos puntos del planeta para cubrir el máximo de tiempo posible sobre un mismo candidato.

El observatorio forma parte un camping resort en Albanyà

Lo que hace singular a Albanyà es que toda esa ciencia ocurre en un lugar al que puede ir cualquiera. TAIGA Bassegoda Park, el camping resort donde se ubica el observatorio, ofrece lo que llaman bautismos astronómicos, sesiones accesibles para todos los públicos, sin conocimientos previos, guiadas por el propio Ferrís. Cada noche es diferente porque depende de lo que el cielo tenga para ofrecer en ese momento. Y lo que el cielo tiene, aquí, es mucho.

"La primera vez que alguien mira por un telescopio suele entrar con una idea bastante influida por las imágenes que ha visto en internet, esperando colores intensos y escenas espectaculares", cuenta Ferrís. "Pero lo que encuentra es algo distinto y, precisamente por eso, más impactante. En cuanto el ojo se adapta y la mente entiende que eso no es una foto sino algo que está realmente ahí fuera, a distancias inimaginables, surge una sensación muy potente. Es un momento en el que muchas personas sienten una especie de silencio interior, una mezcla de asombro y calma".

Vista del interior del TAIGA Bassegoda Park con los bungalows / VERO ZABALA

Desde Albanyà se ve la Vía Láctea con estructura detallada, no como una banda difusa sino con sus zonas oscuras y sus brazos galácticos perfectamente distinguibles. Se ven cúmulos estelares, nebulosas, la galaxia de Andrómeda a simple vista en noches limpias. Se ve la luz zodiacal, ese triángulo tenue de polvo interplanetario que refleja la luz del sol y que en cualquier ciudad del país es completamente invisible. Y las lluvias de estrellas, sin el fondo luminoso que las lava en los cielos urbanos, se convierten en algo de otra categoría.

Starfest, durante el mes de julio

El punto álgido del año llega cada julio con el Starfest, un festival de astronomía que combina observaciones, talleres, música en directo y actividades familiares durante los dos primeros fines de semana del mes. "No es un festival convencional de charlas", matiza Ferrís. "El público observa el cielo rodeado de bosque, silencio y un entorno prácticamente intacto. Esa mezcla convierte la experiencia en algo mucho más sensorial".

El camping suma al observatorio una oferta completa de alojamiento, restaurante con cocina de proximidad, acceso directo al GR-11 —el gran sendero pirenaico que une el Mediterráneo con el Cantábrico— y las gorgas del río Muga, pozas de agua cristalina perfectas para el verano. Todo dentro de un espacio integrado en el PEIN de la Alta Garrotxa, Espacio de Interés Natural, y con certificación Starlight desde 2015.