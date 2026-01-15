Quién es Unax Ugalde: actor y nuevo invitado de hoy en 'Pasapalabra'

En Pasapalabra, es habitual que los invitados se renueven cada semana. El programa de Roberto Leal recibe a cuatro famosos que ayudarán a los concursantes principales, Manu Pascual y Rosa Rodríguez.

Desde hoy, 15 de enero, y hasta el próximo lunes, 19 de enero de 2026, las celebridades que acudirán al concurso de Atresmedia son: Canco Rodríguez, Unax Ugalde, Nerea Barros y Carolina Farre.

Unax Ugalde (Vitoria, 1978) es un conocido actor de cine, teatro y televisión. Durante su juventud, el artista esperaba ser estudiante de ciencias del mar. No obstante, su afición por la interpretación le llevó a inscribirse en Arte Dramático.

Aunque debutó en una serie de ETB llamada 'Entre dos fuegos', pronto se trasladó a Madrid para progresar en su carrera como actor. En la capital, saltó a la fama por sus papeles en 'A las once en casa', 'El grupo' y 'Periodistas'.

De hecho, fue propuesto por la Unión de Actores para el premio de mejor actor revelación y mejor actor secundario. En esta etapa, Ugalde también optó al premio de Fotogramas de Plata.

Después, debutó en la gran pantalla con la película 'Báilame el agua', siendo protagonista. Sin embargo, su papel más importante llegaría más tarde con la cinta 'Volverás'.

En 2004, el actor vasco fue nominado al Premio Goya en la categoría de mejor interpretación masculina de reparto, por su papel en la película 'Héctor'. Este trabajo también le consiguió una nominación a mejor actor secundario de cine en la Unión de Actores.

Finalmente, la última nominación conseguida por Ugalde fue en los mismos premios. El intérprete estuvo en la categoría de mejor actor protagonista de cine, por su rol en 'Bon appétit'.