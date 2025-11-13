Los últimos años de Mariano Rajoy, el invitado de hoy de 'El Hormiguero'

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, vuelve esta noche al plató de 'El Hormiguero' con el objetivo de conceder una entrevista a Pablo Motos en la que se espera que haga alarde de su habitual sentido del humor, al mismo tiempo que reflexiona sobre la actualidad política y cuenta algunos detalles de su día a día en estos momentos.

Lo cierto es que esta visita de Mariano Rajoy al plató de Antena 3 coincide con una etapa de notable perfil bajo mediático, aunque no por ello ha dejado de trabajar y de moverse en el terreno social.

¿Quieres saber cómo ha sido la vida del expresidente del Gobierno a lo largo de los últimos años? Hemos recopilado algunos detalles esenciales de los momentos más importantes en la vida de Rajoy desde que abandonase la presidencia.

Así ha sido la vida de Mariano Rajoy desde que dejó la Presidencia del Gobierno

Rajoy dejó la Presidencia del Gobierno en junio de 2018 después de que prosperase la primera moción de censura exitosa en la historia de la democracia española. A penas unos días después de su salida de La Moncloa, anunció su renuncia a la Presidencia del PP y a su escaño en el Congreso de los Diputados, poniendo fin a una carrera política después de casi 40 años en activo.

El ex político gallego decidió retomar su puesto como registrador de la propiedad, la profesión para la que opositó con éxito en 1978. Tras un breve periodo en Santa Pola (Alicante), se trasladó a su plaza en Madrid, protagonizando así una vida profesional cada vez más discreta.

Sin embargo, Rajoy ha mantenido cierta presencia pública a través de la publicación de varios libros, como su autobiografía 'Una España mejor' o 'Política para adultos'. Y también ha participado en conferencias y foros económicos, dando su particular punto de vista acerca de la situación nacional e internacional.

Y en 2023 se produjo uno de los momentos más importantes de su carrera: fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, convirtiendo este logro en un reconocimiento a toda su trayectoria.