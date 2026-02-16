El último vídeo de Ester Expósito causa furor en redes

Ester Expósito es una de las actrices más populares de España, pero también en el panorama internacional. La intérprete se dio a conocer gracias a la serie de 'Élite', donde llevó a cabo el papel de Carla. La obra cinematográfica de Netflix fue un éxito mundial y muchos de los actores aprovecharon el 'boom' mediático para avanzar y crecer en su trayectoria profesional, entre ellos la intérprete madrileña.

Desde entonces, la actriz se encuentra en el punto de mira, no solo por los proyectos que realiza, sino también por todo lo que rodea su vida privada.

En esta ocasión, la intérprete compartió un vídeo a través de Instagram, en formato de 'storie', que está generando gran revuelo mediático entre sus seguidores.

En el clip se le ve junto a Nini Vélez, sonriendo a la cámara, intercambiando gestos afectuosos e incluso algún beso en la mejilla.

El vídeo no ha pasado desapercibido y ha provocado una ola de especulaciones, con algunos seguidores sugiriendo que podrían estar iniciando una relación.

Una de las cuentas de X, antes conocido como Twitter, ha expuesto: "Ester Expósito ha publicado un vídeo con su ¿novia? Nini Vélez". Además, ha compartido que la propia estilista de moda publicó una imagen de ella en su cuenta de Instagram: "La propia Nini ha subido esta foto "presumiendo" a Ester Expósito".

No cabe duda de que estas imágenes confirman la relación tan estrecha que mantiene la actriz madrileña con la colombiana. Además no es la primera vez que publican contenido juntas.

La última relación estable que mantuvo la actriz fue con el actor hispanofrancés Hugo Diego García, con quien fue captada en Madrid a principios de 2025, pero se confirmó su ruptura en octubre de 2025.