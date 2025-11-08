El último gol de Memphis Depay en Brasil: Una 'influencer' anuncia que está embarazada del futbolista

La carrera de Memphis Depay dio un vuelco con su fichaje por el Conrinthians brasileño después de pasar por la liga española sin el éxito que buscaba el neerlandés. Su aterrizaje en el Camp Nou llegó en una temporada muy complicada en Can Barça, en el año uno después de Messi, y en el Atlético de Madrid tan solo consiguió sumar 13 goles y dos asistencias en una temporada y media.

Así, tras pasarse el verano sin equipo, el delantero que enamoró en el Olympique de Lyon hizo las maletas rumbo al país carioca con el objetivo de regresar a su mejor nivel. De momento, parece que su estancia en Suramérica le está sentando bien y se ha convertido en uno de los puntales del equipo, con 19 aportaciones de gol en 44 partidos.

Memphis Depay defiende los colores de la selección neerlandesa. / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Su llegada a Brasil ha supuesto un cambio en la vida del delantero y no solo en el aspecto futbolístico. Según revelaba recientemente la 'influencer' Laryssa Simões a la prensa de la nación del 'Orden y progreso', estaría embarazada del ex de United o Barça.

Sin embargo, no había conseguido recibir respuesta alguna del jugador al respecto tras intentar ponerse en contacto de forma directa en un primer momento: "Le envié un mensaje de WhatsApp y le dije que no tenía ninguna duda de que era el padre", apuntaba.

El objetivo de Simões era que Depay diera señales de vida y enviarle una prueba de maternidad, a la espera de que él hiciera lo propio para determinar si realmente se trata del padre de la futura criatura.

Lo que sí que se conoce es que delantero y modelo compartieron una relación sentimental desde el pasado mes de febrero tras conocerse en la fiesta de cumpleaños del máximo goleador histórico de la selección neerlandesa.

Sin embargo, la relación se habría enfriado desde que ella descubriera que estaba embarazada: "No mostró ninguna disposición a hablar del embarazo ni de la posible paternidad", apuntan desde Brasil, además de que el jugador se alejó de la joven. Según la 'influencer', "el 17 de julio quedó embarazada" y "a mediados de agosto ocurrieron varias cosas que les distanciaron. Discutieron y le bloqueó".

No obstante, Depay ahora sí que se habría puesto en contacto para proporcionarle un abogado con el objetivo de "resolver el asunto de la mejor manera posible", apuntan desde Brasil. Sin embargo, el futbolista no ha hecho ningún comentario al respecto y desde los Países Bajos siguen esperando las primeras palabras de su estrella internacional al respecto.