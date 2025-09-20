El último ganador de 'Supervivientes' alucina con el dinero que se queda Hacienda

La última edición de 'Supervivientes 2025' dio mucho de qué hablar tras coronar como ganador a un concursante inesperado: Borja González. El valenciano sorprendió a la audiencia con su evolución a lo largo del programa y terminó alzándose con el premio de 200.000 euros.

La historia de Borja es especial, ya que para embarcarse en la aventura tuvo que dejar en casa a su pareja, Ana, y a su hijo de menos de dos años. Una decisión que en un primer momento fue duramente criticada por parte de la audiencia, aunque con el paso del tiempo logró ganarse el respeto y el cariño de muchos espectadores.

Después de la gran final, el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' aseguró que durante todo el concurso "he intentado ser yo, no un personaje. Ser real, educado… Mantenerme en la supervivencia sin crear malos rollos ni nada".

En primera instancia, el valenciano tenía claro en qué se iba a gastar el dinero: "Me toca comprarme un coche, ya que me quedé sin". El ganador de 'Supervivientes 2025' fue una de las personas afectadas por la DANA.

Después de varios meses, Borja no ha podido ocultar su sorpresa al descubrir lo que realmente recibirá como premio. La legislación establece que los premios obtenidos en concursos, rifas o juegos que superen los 40.000 euros están sujetos a una retención del 20%.

El valenciano afronta una retención de 32.000 euros, por lo que inicialmente recibiría 128.000 euros, pero tras aplicarse el IRPF, su premio final se reduce a 112.000 euros.

Esto se debe a que reside en la Comunidad Valenciana; de vivir en otras comunidades autónomas, como Galicia, podría haber pagado hasta 10.000 euros menos. "Yo pensando que el premio era mío... hasta que llegó Hacienda", señaló a todos sus segudors.

@francescodiborja Yo pensando que el premio era mío… hasta que llegó Hacienda 🥴 ♬ sonido original - Francescodiborja

"A ver, que quiero pensar que el pagar más impuestos es por lo bien que se gestionan las catástrofes en Valencia. Pero ojo, no me quejo, que sé que el dinero de nuestros impuestos en España se gestiona muy bien", comunicó.