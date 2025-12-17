El último centavo de Estados Unidos alcanza los 800.000 dólares en una subasta histórica

La historia del centavo estadounidense llegó de forma oficial a su fin tras una subasta sin precedentes que tuvo lugar en California, en la que los últimos ejemplares de esta moneda recaudaron 16,76 millones de dólares, suponiendo el cierre de más de 232 años de circulación.

Como podéis imaginar si conocéis un poco el mundillo de la numismática, el evento, organizado por Stack's Bowers Galleries, atrajo a coleccionistas de todo el mundo y se convirtió en un hito en el campo de la numismática internacional.

En total, se subastaron 232 juegos de monedas, una cifra simbólica que representa los años de vida del centavo desde que tuvo lugar su primera acuñación en 1793. Cada conjunto incluía tres piezas: un centavo de 2025 acuñado en la Casa de la Moneda de Filadelfia, un centavo de oro de 24 quilates y un centavo de 2025-D procedente de la Casa de la Moneda de Denver.

Todas las monedas subastadas incorporaban grabado el símbolo omega, distintivo reservado a la que será la última tirada oficial de centavos de la historia... Por el momento.

El lote más valioso, que incluía los tres últimos centavos jamás acuñados con los troqueles originales, alcanzó un desorbitado precio de 800.000 dólares. Pero claro, es que todos los presentes querían hacerse con este pack de cara a una posible revaloración de cara al futuro.

¿Por qué se ha dejado de fabricar el centavo estadounidense?

La decisión de poner fin a la producción del centavo respondió a motivos económicos. Según sostiene la Casa de la Moneda de Estados Unidos, el coste de fabricación superaba su valor nominal, generando pérdidas millonarias. Y por ello, el presidente Donald Trump impulsó la medida al considerar que acuñar el centavo era un gasto innecesario.

Aunque no se van a producir nuevas monedas, los centavos que existen hoy en día seguirán circulando, aunque para muchos ciudadanos estadounidenses y coleccionistas, esta subasta supone el fin de una etapa.