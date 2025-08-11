Sueldos
El último aviso de los salarios en España: este economista señala lo que no funciona
"El que cobra 1.000 euros al mes, debería estar cobrando el doble", explicó Rubén de Gracia
Uno de los mayores problemas que tiene España es el salario. Si nos fijamos, en los últimos 30 años, los sueldos en España apenas han crecido comparado al aumento del coste de vida. Eso lo que ha advertido el economista Rubén de Gracia en una aparición pública en el programa 'Y ahora Sonsoles' que ha generado cierta preocupación.
Rubén de Gracia señala que esta brecha entre sueldos e inflación ha derivado en una pérdida real del poder adquisitivo de los españoles: puede que los indicadores macroeconómicos se sitúen a la cabeza de Europa, pero no así la calidad de vida de los ciudadanos.
En esta intervención, De Gracia asegura que el problema no es la falta de esfuerzo laboral, sino la baja productividad española: "no es que se trabaje poco, en España se trabaja mucho, pero lo que se produce es menor y los precios tienen un límite".
Es cierto que las nóminas de la mayoría de trabajadores sufren aumentos cada cierto tiempo, en especial aquellas que esconden el SMI (Salario Mínimo Interprofesional). Sin embargo, el salario real apenas ha aumentado un 2% desde 1994, y los precios han subido un 110%.
Actualmente, el SMI en España es de 1.323 euros, mientras que el coste de vida ronda los 1.100 euros de media, una cifra que no permite ahorrar, y que produce un estancamiento peligroso: una persona que cobra 1.000 euros "debería estar cobrando el doble. Eso no ha pasado y por eso somos más pobres que antes".
El economista no deja de sorprenderse: cree que los españoles piensan que somos más ricos ahora que en el pasado "porque podemos irnos de vacaciones o comer fuera, "pero en realidad el dinero real no lo está. No lo tenemos los españoles".
Una de las soluciones que propone Rubén de Gracia es abaratar el coste de contratación de los empresarios (pagar menos por cada trabajador) y cambiar los hábitos de consumo porque, según él, "compramos más cosas, aún teniendo menos dinero".
