Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lesión PedriDani RodríguezOpen Australia hoyRodriNowitzkiBarcelona - Madrid final SupercopaPere RomeuCuándo juega AlcarazBarça top-8Pichichi ChampionsCruces ChampionsCuentas Barcelona ChampionsFlickMercado de Fichajes hoyPaddy PimblettUFC 324Gonzalo BernardosToni FreixaAparcarLey de SucesionesHacienda
instagramlinkedin

TIEMPO

El último aviso de Meteocat: vuelven las lluvias a Barcelona y se activa alerta amarillo por viento en estas comarcas

Meteocat confirma la vuelta del tiempo revuelto a buena parte de Catalunya

Meteocat

Meteocat

David Cruz

David Cruz

El servicio de Rodalies sigue estando suspendido de forma temporal hasta comprobar que se puede reanudar con seguridad tras los daños causados por el último temporal de lluvias, responsable de la caída del muro que hizo descarrilar un tren el pasado martes que circulaba entre las estaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona).

Sin embargo, el tiempo no da tregua y las lluvias siguen marcando esta segunda mitad de enero en Catalunya y en buena parte de España. A pocos días de despedir el primer mes del año, la inestabilidad no da tregua y el Meteocat confirma un nuevo episodio de precipitaciones y viento intenso en varias comarcas, con alerta amarilla activada durante la mañana de este jueves 22 de enero.

¿Qué tiempo hará en Catalunya este jueves 22 de enero?

Durante la primera mitad del día, el cielo se mantendrá cubierto en buena parte de la comunidad, incluyendo Barcelona. A partir de mediodía, la nubosidad tenderá a disminuir de oeste a este, aunque las nubes volverán a aparecer a última hora de la jornada en el noreste y en la vertiente norte del Pirineo.

En cuanto a las lluvias, el Meteocat adelanta precipitaciones débiles y dispersas, sobre todo en la mitad norte. Por la mañana, sin embargo, quedarán restringidas a puntos del litoral y prelitoral, la depresión Central y el Prepirineo, y por la tarde no se descarta algún chubasco aislado en el interior del noreste.

Por lo general, hablamos de cantidades poco importantes que no superarán los 20 mm en 24 horas, mucho menos intensas que las registradas pasadas jornadas.

La cota de nieve se situará alrededor de los 1.200 metros, aunque puede haber desplomes puntuales hasta los 1.000 metros en aquellos momentos en los que haya mayor intensidad de precipitación. Por ello, las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o ligeramente más bajas en buena parte del territorio.

Noticias relacionadas y más

Eso sí, el verdadero peligro de la jornada no es la lluvia, sino el viento: el Meteocat ha activado la alerta amarilla por rachas fuertes en Alt Empordà, Baix Ebre, Baix Camp y Montsià hasta las 12.00 horas de hoy.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aparcar dos vehículos o guardar muebles: Qué se puede hacer y qué no en una plaza en propiedad en un garaje comunitario
  2. Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
  3. Gonzalo Bernardos, economista: 'En el futuro, las pensiones serán bastante menos generosas
  4. Jorge Rey lo confirma: llega un giro radical del tiempo a España con nevadas y frío polar
  5. Última hora ferroviaria: Dos nuevos descarrilamientos de trenes en Catalunya con 20 heridos
  6. Hacienda responde cuándo pagará la devolución del IRPF a los pensionistas mutualistas
  7. Eneko destapa a Arbeloa: 'No voy a descubrir la pólvora, él era del Atlético de Madrid
  8. Cuándo se cobran las pensiones en enero de 2026: fechas según tu banco

Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente de Adamuz, que ya se encuentra con su familia

Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente de Adamuz, que ya se encuentra con su familia

Un español que vive en Australia cuenta su experiencia: "En menos de seis meses he ahorrado más de 12.600 euros"

Un español que vive en Australia cuenta su experiencia: "En menos de seis meses he ahorrado más de 12.600 euros"

Un tren de pasajeros choca contra una grúa en Cartagena y deja varios heridos

Un tren de pasajeros choca contra una grúa en Cartagena y deja varios heridos

Microchip obligatorio y límites a la cría: la Unión Europea prepara una nueva normativa para perros y gatos

Microchip obligatorio y límites a la cría: la Unión Europea prepara una nueva normativa para perros y gatos

Buenas noticias para los trabajadores: los sueldos suben más en las pequeñas empresas

Buenas noticias para los trabajadores: los sueldos suben más en las pequeñas empresas

Julio Iglesias publica mensajes de WhatsApp de sus acusadoras para defender su inocencia

Julio Iglesias publica mensajes de WhatsApp de sus acusadoras para defender su inocencia

El último aviso de Hacienda: vivir gratis en casa de tus padres derivará en pagar impuestos

El último aviso de Hacienda: vivir gratis en casa de tus padres derivará en pagar impuestos

Marta Riesco se sincera sobre su relación con Benzema: "Me dejé llevar"

Marta Riesco se sincera sobre su relación con Benzema: "Me dejé llevar"