El último aviso de Meteocat: vuelven las lluvias a Barcelona y se activa alerta amarillo por viento en estas comarcas

El servicio de Rodalies sigue estando suspendido de forma temporal hasta comprobar que se puede reanudar con seguridad tras los daños causados por el último temporal de lluvias, responsable de la caída del muro que hizo descarrilar un tren el pasado martes que circulaba entre las estaciones de Sant Sadurní d'Anoia y Gelida (Barcelona).

Sin embargo, el tiempo no da tregua y las lluvias siguen marcando esta segunda mitad de enero en Catalunya y en buena parte de España. A pocos días de despedir el primer mes del año, la inestabilidad no da tregua y el Meteocat confirma un nuevo episodio de precipitaciones y viento intenso en varias comarcas, con alerta amarilla activada durante la mañana de este jueves 22 de enero.

¿Qué tiempo hará en Catalunya este jueves 22 de enero?

Durante la primera mitad del día, el cielo se mantendrá cubierto en buena parte de la comunidad, incluyendo Barcelona. A partir de mediodía, la nubosidad tenderá a disminuir de oeste a este, aunque las nubes volverán a aparecer a última hora de la jornada en el noreste y en la vertiente norte del Pirineo.

En cuanto a las lluvias, el Meteocat adelanta precipitaciones débiles y dispersas, sobre todo en la mitad norte. Por la mañana, sin embargo, quedarán restringidas a puntos del litoral y prelitoral, la depresión Central y el Prepirineo, y por la tarde no se descarta algún chubasco aislado en el interior del noreste.

Por lo general, hablamos de cantidades poco importantes que no superarán los 20 mm en 24 horas, mucho menos intensas que las registradas pasadas jornadas.

La cota de nieve se situará alrededor de los 1.200 metros, aunque puede haber desplomes puntuales hasta los 1.000 metros en aquellos momentos en los que haya mayor intensidad de precipitación. Por ello, las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios o ligeramente más bajas en buena parte del territorio.

Eso sí, el verdadero peligro de la jornada no es la lluvia, sino el viento: el Meteocat ha activado la alerta amarilla por rachas fuertes en Alt Empordà, Baix Ebre, Baix Camp y Montsià hasta las 12.00 horas de hoy.